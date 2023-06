Mazda voert een prijsverhoging door op twee modellen waarvan er een aanzienlijk populairder is dan de ander. We hebben het over de Mazda CX-5 en de Mazda 6. Ze worden allebei over de gehele linie €1.500 duurder.

De Mazda 2 die niet op de Toyota Yaris is gebaseerd is binnen de Mazda-familie met introductiejaar 2014 niet bepaald het jongste model, maar de 6 sedan en 6 Sportbreak draaien nog langer mee. Mazda's D-segmenter beleefde zijn debuut immers al in 2012. Door de jaren heen heeft Mazda de 6 via tweefacelifts en diverse modeljaarupdates behoorlijk actueel weten te houden, met als gevolg dat de Mazda 6 nog altijd te koop is. Maar vanaf nu wel voor iets meer. Net als de overigens ook al gefacelifte CX-5 wordt de 6 over de gehele linie €1.500 duurder.

De prijslijst van de Mazda 6 start vanaf nu bij €45.290. Voor dat geld krijg je de sedan met 165 pk en 213 Nm sterke SkyActiv-G 2.0 benzinemotor. Uiteraard geldt die vanafprijs voor het basismodel Centre-Line. De Mazda 6 sedan met deze benzinemotor is er ook als Exclusive-Line en kost dan €49.640. Voor meer vermogen staat de 194 pk sterke SkyActiv-G op de lijst, een 2.5 die 258 Nm op de been brengt en die de Mazda 6 in 8,1 seconden naar de 100 km/h helpt. Hij is er vanaf uitrustingsniveau Homura en kost in die vorm als sedan €55.040. Met deze krachtbron is de 6 er ook als Takumi (€55.790) en als 20th Anniversary (€57.140). In alle gevallen heeft hij een zestraps automaat. De meerprijs voor de Mazda 6 Sportbreak - die met 522 liter meer opslokt dan de sedan (480 liter) bedraagt €1.500.

Prijzen Mazda 6 (2023)

Motorversie Carrosserievariant Transmissie Uitvoering Vanafprijs SkyActiv-G 165 Sedan Automaat (6 versnellingen) Centre-Line €45.290 SkyActiv-G 165 Sedan Automaat (6 versnellingen) Exclusive-Line €49.640 Skyactiv-G 194 Sedan Automaat (6 versnellingen) Homura €55.040 SkyActiv-G 194 Sedan Automaat (6 versnellingen) Takumi €55.790 SkyActiv-G 194 Sedan Automaat (6 versnellingen) 20th Anniversary €57.140 SkyActiv-G 165 Sportbreak Automaat (6 versnellingen) Centre-Line €46.790 SkyActiv-G 165 Sportbreak Automaat (6 versnellingen) Exclusive-Line €51.140 SkyActiv-G 194 Sportbreak Automaat (6 versnellingen) Homura €56.540 SkyActiv-G 194 Sportbreak Automaat (6 versnellingen) Takumi €57.290 SkyActiv-G 194 Sportbreak Automaat (6 versnellingen) 20th Anniversary €58.640

Mazda CX-5

Ook de Mazda CX-5 wordt ongeacht de gekozen krachtbron of uitvoeringsniveau €1.500 duurder. De CX-5 heeft net als de 6 de 165 pk en 194 pk krachtige benzinemotoren, al zijn dat in het geval van deze SUV mild-hybride e-SkyActiv-G geheten exemplaren. De Mazda CX-5 M Hybrid - zoals de fabrikant hem nu aanduidt - is er met 165 pk sterke e-SkyActiv G 165 met handgeschakelde zesbak en met zestraps automaat. De e-SkyActiv-G 194 heeft altijd de zestrapsautomaat, maar is als enige ook met vierwielaandrijving te bestellen. De vanafprijs van de Mazda CX-5 bedraagt €39.690.

Prijzen Mazda CX-5 (2023)

Motorversie Transmissie Aandrijving Uitvoering Vanafprijs e-SkyActiv-G 165 Handbak, 6 versnellingen Voor Centre-Line €39.690 e-SkyActiv-G 165 Handbak, 6 versnellingen Voor Advantage €43.690 e-SkyActiv-G 165 Handbak, 6 versnellingen Voor Newground €44.690 e-SkyActiv-G 165 Handbak, 6 versnellingen Voor Exclusive-Line €44.590 e-SkyActiv-G 165 Handbak, 6 versnellingen Voor Homura €46.390 e-SkyActiv-G 165 Handbak, 6 versnellingen Voor Takumi €47.940 e-SkyActiv-G 165 Automaat, 6 versnellingen Voor Centre-Line €42.190 e-SkyActiv-G 165 Automaat, 6 versnellingen Voor Advantage €46.190 e-SkyActiv-G 165 Automaat, 6 versnellingen Voor Newground €47.190 e-SkyActiv-G 165 Automaat, 6 versnellingen Voor Exclusive-Line €47.090 e-SkyActiv-G 165 Automaat, 6 versnellingen Voor Homura €48.890 e-SkyActiv-G 165 Automaat, 6 versnellingen Voor Takumi €50.440 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor Centre-Line € 46.890 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor Advantage €50.890 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor Newground €51.890 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor Exclusive-Line €51.790 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor Homura €53.590 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor Takumi €55.140 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor + achter Exclusive-Line €59.940 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor + achter Homura €60.390 e-SkyActiv-G 194 Automaat, 6 versnellingen Voor + achter Takumi €60.940

Mazda 6 en Mazda CX-5 in Nederland

Van de Mazda 6 zijn vorig jaar in Nederland nog 159 exemplaren geregistreerd. Binnen de Mazda-gelederen moest de 6 de MX-30, CX-60, 3, 2 en CX-5 (1.653 stuks) voor zich dulden. Dit jaar staat de registratieteller van de aloude 6 tot op heden op 63 stuks. Die van de CX-5 op 881 exemplaren.