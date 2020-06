Mazda 2 ook weer met automaat leverbaar

Mazda voerde eind vorig jaar een facelift door op zijn meest compacte model: de 2. Hoewel ook het exterieur van de hatchback werd herzien, waren de technische wijzigingen een stuk interessanter. De 2 is voortaan namelijk altijd voorzien van mild-hybrid techniek, en daarbij maakt het dus niet uit of je voor de 75 pk of voor de 90 pk benzinemotor gaat. Voordat Mazda de 2 een facelift gaf, was de 90 pk benzinemotor ook met een automaat te combineren. Vanaf nu staat ook die variant weer op de Nederlandse prijslijst.

De 90 pk en 148 Nm leverende Skyactiv-G 90 is dus vanaf heden niet langer alleen met een handgeschakelde zesbak te bestellen, maar ook te koppelen aan een automaat met zes verzetten. Net als de handgeschakelde variant is de Skyactiv-G 90 met automaat verkrijgbaar in de uitvoeringsniveaus Comfort, Luxury en Signature. Instapper Comfort wisselt met automaat vanaf € 22.890 van eigenaar, en daarmee bedraagt de meerprijs voor de automaat een ruime 4 mille. De Luxury en Signature kosten in deze configuratie respectievelijk € 26.190 en € 28.690.

De Mazda 2 is met de automatische transmissie iets dorstiger en wat minder rap dan de handgeschakelde variant. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h neemt 12 seconden in beslag, terwijl de handgeschakelde versie dat klusje in net geen tien tellen klaart. De topsnelheid ligt met 177 km/h eveneens iets onder die van zijn handgeschakelde evenknie (183 km/h). Per 100 kilometer slurpt de Mazda 2 Skyactiv-G 90 met automaat gemiddeld 5,9 liter benzine weg, de uitvoering met handbak heeft aan 5,3 liter genoeg.

Opgewaardeerd

De gefacelifte 2 is onder meer te herkennen aan zijn compleet herziene voorkant. De grille heeft zijn lamellen ingeruild voor gaaswerk. De chroomstrip ronde grille loopt nu verder naar buiten door onder de koplampen. Die koplampen zijn groter dan voorheen en zijn standaard voorzien van ledtechniek. Adaptieve ledkijkers zijn optioneel, evenals Lane Keeping Assist, verkeersbordherkenning en een 360-gradencamera.