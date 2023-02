Mazda 121 (1994) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Ronduit goedkoop en tegelijk lekker eigenzinnig: twee eigenschappen die zich niet altijd even gemakkelijk laten combineren. Vandaag echter wel, want we lichten een heuse Mazda 121 uit ons occasionaanbod die ogenschijnlijk nog vele jaren voor de boeg heeft en goedkoop te rijden is.

De Mazda 121 draagt een modelnaam die in het collectieve geheugen onder een flinke laag stof rust. Tot de verbeelding spreken deed Mazda's kleinste - die verschillende vormen aannam - dan ook nooit. In Europa kennen we drie generaties 121, waarvan de eerste een vrij nietszeggend stadsautootje was en de laatste een gerebadgede Ford Fiesta van rond de eeuwwisseling. De middelste, die van 1991 tot 1996 op de markt was, kon echter wél op een kleine schare liefhebbers rekenen. Dat was namelijk een uiterst compact sedannetje met voor die tijd ongekend ronde vormen. Die leverden hem samen met de algehele proporties van het autootje de naam 'bolhoed' op.

In Nederland werden in ruim vijf jaar tijd grofweg 10.000 bolhoedjes verkocht, waardoor kinderen van tot de jaren 90 zich de auto nog wel zullen herinneren uit het straatbeeld van weleer. Had je heel veel geluk, dan kon je er zelfs een op teddybeerwielen - heus waar - tegenkomen, al stond het gros op stalen wieltjes. Goedkoop vervoer was het immers bovenal, mede waardoor je 121-tjes nu vrijwel nooit meer tegenkomt. Gekoesterd werden ze nauwelijks.

Daarom hoefden we geen moment te twijfelen toen we dit exemplaar in ons occasionaanbod troffen. Een donkergroene Mazda 121 uit 1994 in Yes!-uitvoering, dus met vrolijke bekleding, maar - helaas - zonder teddybeerwielen. Die moet je er zelf nog even bij zoeken, al zal dat vanwege de zeldzaamheid ervan geen sinecure zijn. Wel heeft de Yes! de ook in moderne auto's nog immer gewaardeerde elektrisch bedienbare voorste zijruiten én een digitaal klokje op het dashboard. What more do you need?

Sprintkanon

We hebben er weer één: een geval voor in de categorie wat-er-niet-op-zit-kan-ook-niet-stuk. Door al die simpliciteit blijft het wagengewicht van de 121 wel mooi beperkt tot 840 kg, wat het mrb-tarief, de rijeigenschappen én het verbruik ten goede komt. Tel daarbij op dat de aan een vijfbak gekoppelde 1,3-liter vierpitter van de Mazda er 73 pk uit stampt en je kunt met een beetje poken wel gewoon binnen 11,5 seconden op de 100 km/h zitten - best netjes. Voor wie van landweggetjes houdt is dit kleintje helemaal niet zo verkeerd, gokken we zo.

Al helemaal niet omdat de bekende historie van de 121 geen no-go's vertoont. De kilometerstand valt met 72.091 alles mee en met twee particuliere eigenaren, waarvan een 'm van 1994 tot en met 2021 reed, geeft ook dat aspect van de historie geen reden tot zorgen. Het interieur kan een paar uurtjes boenen gebruiken, maar het exterieur ziet er op het oog nog keurig uit. De Mazda heeft alleen last van een blauw linkeroortje en herbergt misschien ook wel wat roest her en der.

Roesten wil een Japanner uit de jaren 90 immers wel, maar als het bij deze 121 meevalt, is dit een leuke aanbieding. Voor €1.450 koop je een uniek model met een overzichtelijke historie, lage vaste lasten en een nieuwe apk. De 121 is zonder ABS of airbags niet erg veilig, maar dodelijker dan die andere iconische bolhoed - van Oddjob uit James Bond-film Goldfinger - is-ie bij lange na niet. Ben jij er hoe dan ook voor te porren, dan kun je koers zetten naar het hoge noorden. De 121 wordt aangeboden in het Friese Kootstertille. Wie grijpt de kans?