De Tweeling: Ford Festiva - Mazda 121 - Kia Pride - Saipa

Ken je ‘m nog, de Kia Pride? De eerste Kia die naar Europa kwam, was in feite een Mazda 121, maar die was op zijn beurt weer een broertje van de Ford Festiva.

Kia maakte de stap naar Europa in 1991, kort voordat de in eigen beheer ontwikkelde Sephia verscheen. De naam ‘Pride’ past in feite beter bij die auto dan bij de eigenlijke Pride, waar Kia niet zo heel veel invloed op had. Toch waren de Koreanen er vroeg bij, want in het thuisland werd de Pride al in 1987, één jaar na de lancering van de Festiva, in de showroom gezet.

Die Festiva was een echte co-productie tussen Mazda en Ford, die vanwege hun langlopende samenklontering veel meer bijdrages aan deze rubriek hebben geleverd. Voor zo’n compact model was de kleine hatchback een opvallende globetrotter, want het model werd bijna overal aangeboden. In de VS was het een Ford, in Europa en Australië een Mazda 121 en in Zuid-Korea een Kia. Opvallend genoeg ging de auto ook in Japan als Ford en dus niet als Mazda door het leven. Behalve de wat bollere bumpers van de laatste Prides zijn de verschillen tussen de drie versies minimaal. Een eigen grilletje en een andere achterlichtindeling voor de Ford moeten het onderscheid maken.

Aanvankelijk was de Ford altijd een vijfdeurs en de Mazda altijd een driedeurs, maar al snel boden beide merken beide varianten aan. Kia deed er nog een schepje bovenop en voegde een heerlijk ongelukkig ogende sedan én een stationwagenversie toe. De in Korea gebouwde vierdeurs werd in bepaalde landen vrolijk van een Ford-logo voorzien. De stationwagon deed het, uiteraard gewoon als Kia, in Nederland opvallend goed. Voor omgerekend €10.000 stapte je in een redelijk ruime stationwagon, een unieke aanbieding. De auto had een lange adem en hield het tot 2000 vol.

Althans, in Europa. In Iran wordt de Pride onder licentie door het lokale Saipa gebouwd en die auto wordt tot op de dag van vandaag geproduceerd. Saipa bouwt onder verschillende modelnamen een hele reeks Festiva-derivaten. Daarbij worden sommige versies voorzien van een aanmerkelijk modernere neus en kont, terwijl ook het interieur ietwat werd strakgetrokken. Bovendien voegde Saipa verschillende carrosserievarianten toe aan het toch al uitgebreide aanbod. Wat dacht je bijvoorbeeld van een schitterende vijfdeurs liftback (foto 21), of zelfs een heuse pick-up?

Het klapstuk uit Iran is echter de Sepand PK, kortweg bekend als PK of Pars Kodro. Dat ingewikkelde resultaat is het resultaat van wat heen-en-weer-geschuif van wat productielijnen tussen Saipa en Pars Khodro, een andere Iraanse fabrikant. Dat resulteerde uiteindelijk in een Renault 5 met het onderstel én de aandrijflijn van de Kia Pride. Echt waar.