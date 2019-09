Massaal gebruik smartphone achter stuur

De politie noemt de controles effectief. In vijf dagen tijd werden 739 automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gesnapt, omdat vanuit de bus in auto's én in vrachtwagens goed kan worden beoordeeld of de bestuurder een mobieltje in de hand heeft. De bus werd gevolgd door politiemensen in onopvallende auto’s. De overtreders werden vervolgens staande gehouden en meteen bekeurd.

Korpschef Wilbert Paulissen van de Eenheid Oost-Brabant prijst de controlemethode, nadat hij met de bus was meegereden. Hij schrok wel van het aantal overtredingen. "Ik heb het idee dat we het dubbele aantal automobilisten hadden kunnen bekeuren als we nog meer mensen in dienst hadden gehad."

Daarnaast werden nog eens 140 weggebruikers bekeurd wegens bijvoorbeeld bumperkleven, snelheidsovertredingen of het negeren van een inhaalverbod of een doorgetrokken streep.