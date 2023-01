Maserati GranTurismo PrimaSerie: voor de allereersten

Voor 150 van de eerste klanten voor de nieuwe Maserati GranTurismo Trofeo is er de optie om de GranTurismo als PrimaSerie te bestellen: een specifiek samengestelde eerste editie. De PrimaSerie is ook voor Nederlandse klanten te bestellen, mits die er snel bij zijn. De verkoop begint op 1 februari. In totaal zullen er van de PrimaSerie 75 blauwgrijze met rode details en 75 zwarte met groene details beschikbaar zijn voor alle markten samen. De prijzen zijn nog niet bekend, maar volgen snel.

Na de lange loopbaan van de eerste Maserati GranTurismo is de tijd aangebroken voor de tweede generatie. Die komt er aanvankelijk alleen met een turbo-zescilinder als Modena en Trofeo, met respectievelijk 490 of 550 pk vermogen. Op 1 juli gaan de orderboeken open voor de Maserati GranTurismo Folgore, een nog sterkere en volledig elektrische variant. Liever een exemplaar met verbrandingsmotor? Die is te koop vanaf 1 februari, al zijn de prijzen nog niet bekend. Wel volgen die snel, laat de woordvoerder van Maserati weten. Daarbij verklapt hij dat de nu onthulde Maserati GranTurismo PrimaSerie ook in Nederland beschikbaar is.

Met de PrimaSerie viert Maserati niet alleen de komst van een nieuwe GranTurismo, maar ook het feit dat men zich al 75 jaar met deze autosoort bezighoudt. Daarmee doelt men op de Maserati A6 uit de late jaren veertig, een auto die als eerste in een lange reeks 'Gran Tourers' van Maserati wordt gezien. Het 75 jaar-thema komt tot uiting in de vorm van een speciaal 75-logo, dat onder meer op de wielen en op de hoofdsteunen van de PrimaSerie-auto's is aangebracht.

De first edition bestellen kan alleen als je opteert voor de variant van de GranTurismo met de krachtiger versie van de zescilinder: de Trofeo met 550 pk. In totaal maakt Maserati 150 exemplaren van de PrimaSerie voor de wereldwijde markt, wat de uitvoering behoorlijk exclusief maakt. 75 exemplaren - geen toeval - zijn uitgevoerd in 'Grigio Lamiera Matte', een soort mat blauwgrijs. De andere 75 exemplaren zijn 'Nero Cometa; , zwart dus, met groene details.

Voor beide tinten geldt dat het lakken zijn met een 'satijnen' afwerking: een matte lak met iets van een glans eroverheen. Maserati kiest ervoor de grijze van allerlei rode accenten te voorzien en de zwarte - zoals het merk het noemt - 'mintgroene' details aan te meten. Die kleuren vind je terug op de flanken, de wielen, de B-stijl en de logo's op de achterkant. Alle PrimaSeries krijgen daarbij de koolstofvezel elementen aan de buitenkant mee die normaliter hoogstwaarschijnlijk optioneel zijn. Ook in het interieur komen de rode of groene details terug, waarbij de bekledingskleuren afgestemd zijn op de kleur van de carrosserie.

De eerste Maserati's GranTurismo moeten in het voorjaar aankomen in Nederland, laat de woordvoerder van het merk weten. De volledig elektrische Folgore is vanaf 1 juli te bestellen.