Mahindra houdt mega-investering in SsangYong af

Het wil nog niet echt vlotten bij SsangYong en dus was het goed nieuws voor het Zuid-Koreaanse merk dat de Indiase industriegigant Mahindra & Mahindra vorig jaar maar liefst 70 procent van de SsangYong Motor Company (SYMC) overnam. Om SsangYong een flinke impuls te geven, lag er een investering van maar liefst € 375 miljoen in het verschiet. Met dat bedrag wilde Mahindra & Mahindra SsangYong in de komende drie jaar omtoveren tot een winstgevend merk, maar SsangYong kan nu echter nog even naar de centen fluiten. Dat blijkt uit een officiële verklaring van M&M.

De beoogde investering is onlangs tegen het licht gehouden door het bestuur van Mahindra & Mahindra, nu de coronacrisis harde klappen uitdeelt in thuisland India. Volgens het bedrijf is het daarom nu niet verantwoord om deze investering te doen. "Na lange beoordeling van de huidige en toekomstige cash flow heeft het bestuur van M&M besloten dat het niet mogelijk is om een nieuwe kapitaalinjectie in SYMC te doen. SYMC wordt gevraagd om zelf naar alternatieve inkomstenbronnen te zoeken," verklaart men. Om de Zuid-Koreanen toch enigszins tegemoet te komen, wordt er de komende drie maanden wel eenmalig € 30 miljoen in SsangYong gestoken.