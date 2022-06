Magna komt met innovatieve led-achterklep

Magna is een grote toeleverancier voor de auto-industrie. In Europa is het wellicht wat bekender van zijn Oostenrijkse onderdeel Magna Steyr, de fabriek die onder meer de Mercedes-Benz G-klasse, Toyota Supra en Jaguar I-Pace bouwt. In thuisland Canada houdt de firma zich echter ook bezig met innovaties, zoals deze bijzondere, verlichte achterklep.

De klep in kwestie is niet van staal, maar van kunststof. Dat is lichter en goedkoper en dus iets wat we ook nu al zien in de auto-industrie, zoals op de huidige Nissan Qashqai. Magna wil deze techniek uiteraard aan zoveel mogelijk merken verkopen, dus de auto waarbij hij hoort is niet herkenbaar als een model van een bepaald merk.

De achterklep zelf bestaat uit een gedeelte in carrosseriekleur, en een groot zwart paneel. Dat paneel is van polycarbonaat en dus wel degelijk doorzichtig, al ziet het er met uitgeschakelde verlichting niet zo uit. De echte mock-up lijkt vooral gebruik te maken van verlichting in hexagon-vorm, maar de bovenstaande afbeeldingen tonen dat er veel meer mogelijk moet zijn. Het interessantste is misschien nog wel dat er ook licht schijnt uit het in carrosseriekleur gespoten paneel ónder het zwart. Dat lijkt met uitgeschakelde verlichting wel net te zien, maar toont toch ook mooi wat er allemaal mogelijk is met deze techniek. Waarom het licht op deze plek blauw is, vermeldt het verhaal overigens niet specifiek.

Magna stelt dat ‘Breakthrough Lighting’ autofabrikanten nog meer dan nu in staat stelt om hun eigen, herkenbare verlichtingsvormen eenvoudig toe te passen. De lichtbronnen zijn als het goed is bovendien niet of nauwelijks te zien als ze zijn uitgeschakeld, wat in die situaties uiteraard een uiterst strakke koets oplevert. De verlichting lijkt erin vrijwel alle denkbare kleuren te zijn, al zullen rood, wit en oranje uiteraard de meest bestelde tinten zijn voor deze toepassing.

Magna stelt dat Breakthrough Lighting vanaf 2023 geschikt is voor serieproductie.