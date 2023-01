Mada 9: Afghaanse 'supercar' met Toyota-motor

Afghanistan is waarschijnlijk niet het eerste land dat in je opkomt als je denkt aan supercars, maar dat moet veranderen. Maak kennis met de Entop Mada 9, een in Afghanistan ontwikkelde en gebouwde wulps gelijnde sportauto.

Als Afghanistan de laatste tijd in het nieuws kwam, ging het nagenoeg altijd over het Taliban-bewind en de gevolgen ervan voor de samenleving. Nu komt Afghanistan op een heel andere manier in het nieuws, al heeft de Taliban er toch ook iets mee te maken. In Afghanistan heeft de 'minister van Hoger Onderwijs' het doek getrokken van de Mada 9.

De Mada 9 is de creatie van de lokale designstudio Entop en ATVI, het Afghanistan Technical Vocational Institute. Volgens internationale media heeft een team van zo'n 30 engineers vijf jaar aan de auto gewerkt. Dat betekent dat de ontwikkeling in gang werd gezet voordat de Taliban de macht in het land overnam. Uitgebreide technische gegevens zijn niet bekend, al weten we wel dat de Mada 9 een 1.8 benzinemotor heeft die afkomstig is uit een Toyota Corolla die opnieuw is afgesteld en die achter de voorstoelen ligt. Uit onder meer foto's en video's - waaronder een die Woman Gives Life heet - op de sociale kanalen van Entop blijkt dat het model is gebouwd rond een buizenframe.

Entop-topman Mohammed Rizo Ahmadi zegt tegen het Afghaanse TOLO News dat hij hoopt dat de Mada 9 het imago van Afghanistan kan verbeteren en bedankt niet alleen zijn zakelijke partners, maar het complete Afghaanse volk voor alle steun. Volledig productierijp is de Mada 9 nog niet. Er wordt in diverse media overigens ook gesproken over de mogelijke komst van een elektrische variant.