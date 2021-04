Officieel: Polestar 2 goedkoper dankzij nieuwe versies

Het leveringsgamma van de Polestar 2 is tot op heden op z'n zachtst gezegd vrij beperkt. De Polestar 2 was er namelijk alleen als 408 pk en 600 Nm sterke vierwielaandrijver, een versie die zo'n 470 elektrische kilometers uit zijn 78 kWh grote accupakket perst. Die €59.800 kostende variant krijgt nu gezelschap van twee goedkopere versies met voorwielaandrijving. Alle nieuwe versies hebben een grotere actieradius dan de reeds bekende variant van de Polestar 2.

78 kWh en voorwielaandrijving

De eerste nieuwe versie van de Polestar 2 heeft hetzelfde 78 kWh accupakket is de reeds bekende 408 pk sterke Long Range Dual Motor-versie met vierwielaandrijving. Het verschil zet hem echter in de elektromotoren. De nieuwe Long Range Single Motor-versie heeft, zoals z'n naam al aangeeft, één elektromotor. Het gaat om een 231 pk en 330 Nm sterke elektromotor die de voorwielen aandrijft. Deze nieuwe versie heeft een voorlopig geschatte WLTP-actieradius van 515 tot 540 kilometer. Deze Polestar 2 Long Range Single Motor heeft een vanafprijs van €49.900.

64 kWh en voorwielaandrijving

De tweede nieuwe versie van de Polestar 2 is de Standard Range Single Motor. Ook dit betreft een versie met voorwielaandrijving, al is de elektromotor in deze €45.900 kostende variant 224 pk en 330 Nm sterk. Die elektromotor put zijn levenslust uit een nieuw kleiner accupakket met een capaciteit van 64 kWh. De actieradius is voorlopig vastgesteld op 420 tot 440 kilometer. Deze versie zou volgens onze eerder in handen gekregen informatie in 7,4 tellen naar een snelheid van 100 km/h kunnen sprinten.

Prijzen Polestar 2

Ook is er nieuws voor de 408 pk sterke vierwielaangedreven Polestar 2 zoals we die al kenden. Die versie was tot op heden alleen beschikbaar als €59.800 kostende Launch Edition. Polestar zet nu ook een reguliere uitvoering van die Long Range Dual Motor op de prijslijst die met een vanafprijs van €53.900 een stuk bereikbaarder is. De nieuwe versies van de Polestar 2 zijn per direct te bestellen.

De nieuwe prijslijst van de Polestar 2 ziet er als volgt uit:

Motorversie Accu Vermogen Voorlopig bereik (WLTP) Vanafprijs Standard Range Single Motor 64 kWh 224 pk - 330 Nm 420-440 kilometer € 45.900 Long Range Single Motor 78 kWh 231 pk - 330 Nm 515-540 kilometer € 59.900 Long Range Dual Motor 78 kWh 408 pk - 660 Nm 450-480 kilometer € 53.900 Long Range Dual Motor (Launch Edition) 78 kWh 408 pk - 660 Nm 450-480 kilometer € 59.900

Pakketten

Polestar brengt direct een stel pakketten naar de elektrische Polestar 2. Het €6.000 kostende Performance Pack was er al en blijft voorbehouden aan de Long Range Dual Motor-versie. Dit pakket omvat onder meer Öhlins-dempers, Brembo-remmerij, 20-inch lichtmetaal en goudkleurige afwerking rondom.

De Plus- en Pilot-pakketten, standaard op de Launch Edition, zijn ook beschikbaar voor de overige versies van de Polestar 2. Het €3.500 kostende Pilot-pakket omvat onder meer Driver Assistance met adaptieve cruise control, Pilot Assist en een 360-graden-camera. Ook maken parkeersensoren rondom, actieve dodehoekdetectie, Cross Traffic Alert en Rear Collision Warning deel uit van het pakket, hetzelfde geldt voor Pixel Led-koplampen en ledmistlampen.

Het €4.500 kostende Plus-pakket brengt onder meer een glazen panoramadak, een uitgebreid audiosysteem van Harman Kardon, stuurwielverwarming, een verwarmbare achterbank, speciale Weave Tech-bekleding, elektrisch verstelbare en verwarmbare voorstoelen en een nieuwe warmtepomp naar de Polestar 2.