Luka EV: elektrisch retromodel uit Tsjechië vernieuwd

Ken je de Luka EV van het Tsjechische MW Motors nog? Die klassiek ogende elektrische retrorakker werd in 2018 gepresenteerd en is nu vernieuwd! Loop jij wel warm voor een eigenwijs vormgegeven en met klassiek design overladen elektrische coupé?

In 2018 maakten we voor het eerst kennis met MW Motors, een in Tsjechië gevestigd bedrijf dat in dat jaar de Luka EV aan de wereld toonde. De Luka EV bestaat nu zo'n vier jaar in digitale vorm - er zijn namelijk nog geen exemplaren van geleverd - en is nu op diverse vlakken vernieuwd. MW Motors was eigenlijk van plan eerst een elektrische versie van de Russische Uaz Hunter op de Europese markt te brengen, maar dat project lijkt gezien de relatie met Rusland op een laag pitje te zijn gezet.

MW Motors richt zich dus weer helemaal op de Luka EV. De Luka EV blijft een met klassieke designelementen overladen coupé waarin we invloeden van zowel Duitse als Engelse modellen uit lang vervlogen tijden zien. De 4,05 meter lange coupé is zijn uit twee ovale elementen opgebouwde oude grille verloren en krijgt er een dicht exemplaar dat over de gehele breedte van het front loopt voor terug. De bumper die voorheen uit één deel bestond, is op de vernieuwde Luka EV nu juist uit twee elementen opgebouwd. De Luka EV krijgt ook nog eens nieuwe zijspiegels en bredere wielkasten achter om de nieuwe 17-inch grote wielen te kunnen huisvesten, maar aan de rest van het ontwerp wordt nauwelijks gerommeld.

Wél zegt MW Motors dat het chassis grondig is verbeterd en dat het ook aanpassingen doorvoert aan het interieur, al laten de Tsjechen daar nog geen beeldmateriaal van zien. Technische specificaties van de vernieuwde Luka EV geeft MW Motors later vrij. De originele Luka werd in twee smaken voorgesteld. Er zou een variant komen met een 66 pk sterke elektromotor op de vooras en een 26,4 kWh accupakket. Die versie zou de 886 kilo wegende EV aan een actieradius van 310 kilometer helpen. De 0-100-sprint zou net geen tien tellen in beslag nemen. Daarnaast had MW Motors een variant in het vat zitten met in elk wiel een elektromotor. Die tevens 66 pk sterke variant zou een 21,9 kWh accu krijgen, voldoende voor een bereik van 300 kilometer. Deze lichtere variant (815 kilo) zou in 9,6 seconden een snelheid van 100 km/h moeten kunnen halen.

De vraag blijft natuurlijk altijd wanneer en of de Luka EV daadwerkelijk op de markt komt. Mocht de auto voor een leuk bedrag in de markt gezet worden, ben jij dan een van de gegadigden?