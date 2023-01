Lucid weet productie-aantallen op te krikken

Lucid produceerde in het vierde kwartaal (Q4) van 2022 3.493 auto's en daarmee komt het totale productie-aantal over 2022 na het nemen van de nodige hindernissen uit op 7.180 exemplaren. De eerste daarvan rijden inmiddels in Nederland rond.

Lucid kent net als wel vaker het geval is met nieuwe automerken een moeizame start. Het eerste product van het merk, de Lucid Air, is veelbelovend. Maar: een auto ontwerpen is één, veel auto's uitleveren aan klanten twee. De afgelopen jaren waren al niet gemakkelijk voor autofabrikanten door de oorlog in Oekraïne, allerlei tekorten en de coronapandemie, en ook Lucid ondervond daar problemen van.

Aanvankelijk beoogde het merk in 2022 namelijk 20.000 auto's te produceren, maar dat is bij lange na niet gelukt. Al in februari paste het zijn doelen aan naar 12.000 tot 14.000 stuks en weer later werd dat 6.000 tot 7.000 stuks. Dat laatste doel is gehaald, want in het laatste kwartaal van 2022 wist het merk toch 3.493 auto's te bouwen, voor een jaartotaal van 7.180 stuks.

50.000 Lucids in 2023?

Met alle resultaten over 2022 komt het merk pas later naar buiten, maar het lijkt erop dat Lucid zijn eerste stapjes omhoog heeft weten te zetten. In 2021 zei Lucid-CEO Peter Rawlinson nog dat de Amerikanen in 2023 50.000 auto's willen bouwen. Of dat doel ook nu nog staat, is onbekend. Wel weten we dat het merk dit jaar zijn tweede model aan de wereld wil voorstellen: de SUV genaamd Gravity. Ook opende Lucid onlangs zijn eerste 'Studio' van Europa - en wel in Hilversum.