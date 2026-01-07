Lucid Motors ken je vast van de Lucid Air en de Lucid Gravity. Het maakt samen met Nuro en Uber nu een vuist tegen Tesla en komt met een eigen elektrische auto die zelfstandig kan rijden en die als zogenoemde robotaxi ingezet gaat worden.

In oktober 2024 trok Tesla het doek van wat het de Cybercab noemde. De Tesla Cybercab is een relatief kleine elektrische Tesla die autonoom kan rijden en die onder meer voor Uber-achtige autodeeldiensten ingezet moet kunnen worden. Uber noemen we niet voor niets. Samen met die bekende autodeel- en taxidienst heeft Lucid Motors namelijk de aanval geopend op die Tesla Cybercab.

Tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas heeft Lucid Motors samen met Uber en Nuro - ook actief op de markt van autonome taxidiensten - zijn eigen robotaxi gepresenteerd. Het gaat daadwerkelijk om een auto die in productie moet gaan en belooft dus meer te zijn dan slechts een losse flodder om de aandacht mee te trekken. Een maand geleden zijn de drie bedrijven dan ook al gestart met praktijktests met de auto in Californië.

De Lucid Robotaxi, zoals we hem maar even noemen, maakt gebruik van lidar-sensoren en van camera's om de boel om zich heen in de gaten te houden. Die sensoren zitten voornamelijk bovenop de auto, die we overduidelijk herkennen als een Lucid Gravity. De module op het dak waarin de virtuele ogen van de SUV zijn geplaatst, is daarbij verlicht om de Lucid voor de deeldienstgebruiker eenvoudig herkenbaar te laten zijn. In het interieur zit onder meer een display waarmee de inzittenden zaken als de klimaatregeling, stoelverwarming en de te luisteren muziek kunnen kiezen. Verder lijkt het vooral een Gravity te zijn en dus wint de autonome Lucid het wat zitplekken en interieurruimte betreft al van de Cybercab, die slechts plek biedt aan twee inzittenden. De definitieve exemplaren van de Lucid Robotaxi rollen later dit jaar van de band.