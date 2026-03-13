Lucid werkt aan kleinere modellen. Ze worden compacter en goedkoper dan de bestaande Air en Gravity en krijgen de namen Lucid Earth en Lucid Cosmos.

Wegens tijdgebrek zijn we er nog niet aan toegekomen om het lijstje te publiceren, maar wist je dat de bestaande Lucid Air op papier de meest efficiënte EV is die je op dit moment in Nederland kunt kopen? Een ongelofelijke prestatie, zeker voor een lel van een sedan met maar liefst 442 pk. Het belooft wat voor wat Lucid nu van plan is, want het merk werkt aan niet minder dan drie compactere ‘mid-size’-auto’s.

Twee daarvan zijn SUV-achtigen. De Lucid Cosmos lijkt een meer voor het asfalt bedoelde auto en is wellicht de auto die op de bovenstaande afbeeldingen staat. Lucid omschrijft hem als "een auto voor mensen die uitzonderlijke efficiëntie, ruimte en kracht zoeken". De Lucid Earth is "voor mensen met een avontuurlijke geest" en lijkt dus meer de terreinauto-kant op te gaan, een deel van de markt waar met name in de VS momenteel erg veel gebeurt.

De Midsize-modellen staan op een geheel nieuw en speciaal voor deze auto’s ontwikkeld platform en hebben dus weinig met de grotere Air en Gravity van doen. Lucid mikt voor de VS op prijzen van onder de 50.000 dollar en reken maar dat een goedkopere Lucid van rond de halve euroton ook in Europa een stuk meer kans maakt dan de dure giganten die Lucid nu tracht te verkopen. Dat moet, want Lucid wil flink groeien. Het merk gaat concurrent Tesla ook volop te lijf als het gaat om autonoom rijden, werkt op dat vlak samen met Uber en komt als derde auto op het Midsize-platform wellicht met een tweezits ‘robotaxi’ in de stijl van de Tesla Cybercab.

Lucid kijkt voor zijn toekomstige inkomstenbronnen verder dan alleen de verkoop van auto’s. Het wil ook platformen, software en services aan derden gaan aanbieden en zo uitgroeien tot een serieuze en vooroplopende speler op het gebied van elektrische en autonome mobiliteit.