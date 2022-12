Tesla-topman Musk verwacht dat Lucid het niet redt

Lucid Motors is dit jaar begonnen met de productie van de Air, zijn eerste en veelbelovende model. AutoWeek kon er onlangs mee op pad gaan in de Verenigde Staten en de Air gaf een verre van onaardige eerste indruk. Sterker zelfs, volgens collega Roy Kleijwegt rijdt de Air 'fabelachtig goed' en zit het qua gevoel bij sportief rijden al dicht bij de top. Het rijbereik is van recordniveau, de Air is waanzinnig snel en sterk en qua afwerking is het voor een eerste model niet slecht.

Klinkt allemaal best overtuigend toch? Nou, Elon Musk vindt kennelijk van niet. De topman van Tesla denkt dat Lucid het niet gaat redden, zo ontdekte Electrek. Vrij vertaald laat hij op Twitter weten dat hij vermoed dat Lucid 'geen lang leven beschoren is'. Er werd al eerder met modder gegooid over en weer. Musk stelde eerder dit jaar al dat Lucid 'op weg is naar een faillissement'.

Ongetwijfeld is er enige rancune omdat Lucid-topman Peter Rawlinson nog aan de wieg van de Tesla Model S stond en vervolgens naar Lucid overstapte, maar er zit waarschijnlijk meer achter. Lucid heeft op papier een veelbelovende auto en ook de eerste fysieke exemplaren komen behoorlijk overtuigend over, maar nu moeten de productie- en verkoopaantallen nog komen. Er moet namelijk wel geld (terug)verdiend worden.

Of dat gaat lukken met de behoorlijk prijzige en hoog in de markt staande Lucid Air, is nog de vraag. Eerdere veelbelovende fabrikanten zoals Faraday Future en Rivian zijn immers als puntje bij paaltje kwam ook in zwaar weer terechtgekomen of zelfs weer bijna geheel naar de achtergrond verdwenen. Het zou mooi zijn als Lucid een ander lot treft, want de Air is oprecht indrukwekkend en Lucid kan de concurrentie scherp houden.