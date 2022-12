Lucid: over vijf jaar vier of vijf modellen

Met het eerste model, de grote elektrische sedan Lucid Air, is het allemaal niet even soepel gelopen. De productie verliep minder vlekkeloos dan gehoopt en de leveringen liepen vertraging op. Maar in december worden de eerste Lucid Air in Dream-edition-uitvoering (met 1.111 pk) afgeleverd aan Nederlandse klanten. Dat valt ook mooi samen met het eerste servicepunt van het merk in Europa dat in ons eigen Hilversum geopend wordt half december. Tegen die tijd hoopt men ook Nederlandse prijzen te hebben voor de Touring en Grand Touring uitvoeringen.

Binnenruimte is USP

Het merk heeft zijn tweede model onlangs al geteased: de SUV met de naam Gravity. Een auto op hetzelfde platform als de Air en vermoedelijk met ook ruwweg zelfde specs als we kijken naar batterijen en vermogen. Range zal iets minder vermogen vanwege de hogere luchtweerstand, maar de concurrentie moet ook hier “verpletterd worden”, is de boodschap. “De Air zit met zijn cW-waarde net onder de 2.0 en reken er maar op dat dat een van de weinig auto’s is die het beter gaat doen dan de Gravity”, aldus een engineer. “Hoe dan ook best in class.” De auto moet in 2024 bij de eerste klanten op de oprit staan. Lucid is geen verlegen merk en ook nu zet men hoog in “De EQS SUV is geen echte concurrent voor de Gravity. Onze auto is ondanks zijn relatief beperkte buitenmaten namelijk stukken ruimer, ook de derde zitrij is is prima voor volwassenen.”

Kleinere sedan

Maar daarmee is Ludic nog niet klaar. Het merk begint net zoals Tesla deed in het dure topsegment. “Eerst moeten we kapitaal verzamelen en onze productiecapaciteit uitbreiden. Dus je begint met de dure auto’s. Daarna kijken we omlaag, dan kunnen we de productie verder uitbreiden, meer mensen aantrekken, meer auto’s maken en de massa gaan opzoeken. Een mid-size platform is de volgende stap. Een kleine sedan komt sowieso. Denk aan 2025/26.” Het is geen harde ja als wij invullen dat er vervolgens ook wel een SUV van een maatje kleiner zal komen, maar wel een soort instemmend geknik. “En wie weet komen we ook met een derde auto op dat platform”, klinkt het een glas wijn later. Het tijdpad daarvoor is vijf jaar, dus zo lang hoeft het allemaal niet te duren. Het moeten wel ruime auto’s worden, zo is de claim. “De Lucid Air heeft Audi A8 ruimte in de A6 formaat auto. Dat is ons USP. Dus reken er maar op dat je dat segment in ons midsize-model ook gaat zien.” A6 ruimte in A4 formaat dus.

Qua techniek loopt Lucid toch opvallend voor op de gevestigde orde. Het snelladen kan tot 350 kW (mede) dankzij een 900 volt systeem, stukken sneller dan bij huidige toppers Porsche en Audi. De auto’s die in de VS al rondrijden halen die score daadwerkelijk als de palen het kunnen leveren. De officiële WLTP range is nog niet bekend, maar kijken naar de Amerikaanse getallen moet de Air met zijn 112 kWh (netto) accu heel veel verder dan 800 kilometer gaan komen afhankelijk van uitvoering. Omdat te halen zal het opgegeven verbruik bijzonder laag moeten zijn, onder de 15 kWh/ 100 km.

Sapphire wordt 'eigen AMG/RS-label'

Qua power zit het ook wel goed. Want voor wie 1.111 pk veel vindt: de in de zomer onthulde Sapphire uitvoering heeft dankzij drie motoren in basis 2.000 pk aan vermogen. Alleen al de dubbele elektromotor op de achteras levert 1 megaWatt oftwel 1.360 pk. De accu’s kunnen echter niet genoeg stroom leveren voor die piek en de banden krijgen dat ook niet tegelijk naar de grond, dus het piekvermogen wat je gebruikt zal lager liggen. “Meer dan 1.200 pk”, is wat men er nu over wil zeggen.” Het is ook niet de laatste keer dat we het Sapphire-logo zullen zien. “De beer van het logo (gebaseerd op de Californische beer) dient als tegenhanger van het paard en de stier bij anderen en Sapphire moet voor Lucid worden wat AMG voor Mercedes is”, horen we. Dus reken ook op een extra snelle versie van de Gravity en van de nieuwe kleinere modellen die later komen.

