Lucid Air Pure: basismodel met 660 kilometer bereik

Lucid Motors pakt stevig uit. In Los Angeles presenteert het jonge EV-merk nu de langverwachte instapversie van de veelbesproken Air. We maken digitaal kennis met de Lucid Air Pure, een basismodel met een actieradius van minimaal 660 kilometer.

De Lucid Air is al in diverse smaken gepresenteerd. Er is onder meer een spectaculaire 1.200 pk sterke versie die Sapphire heet en aan de andere kant van het het spectrum parkeert Lucid nu de Air Pure, de langverwachte instapversie van de elektrische sedan.

De Lucid Air Pure komt in 2023 op de Amerikaanse markt en is vooralsnog alleen in vierwielaangedreven vorm met twee samen 480 pk sterke elektromotoren voorgesteld, voldoende om de sedan in 3,8 seconden aan een snelheid van 100 km/h te helpen. Later volgt ook een Air Pure met enkel achterwielaandrijving, maar daarover geeft Lucid Motors nog weinig vrij.

In de bodem van de Lucid Air Pure zit het Long Range Battery Pack, een set batterijen waar de elektrische sedan een verwacht bereik van 660 kilometer uit perst. Let wel, dat is vastgesteld volgens de strenge Amerikaanse EPA-methode. De WLTP-actieradius valt normaliter nog hoger uit. De Long Range Battery is volgens Lucid het compactste pakket dat het kan leveren en als gevolg daarvan biedt de Air Pure op de achterbank meer ruimte dan zijn krachtigere broertjes die niet de Long Range Battery hebben. De Air Pure moet volgens Lucid Motors in slechts 15 minuten zo'n 320 kilometer kunnen bijladen.

De Air Pure mag dan wel de basisversie zijn, dat betekent niet dat hij karig is uitgerust. Lucid geeft de Air Pure onder meer zijn DreamDrive-systeem dat uit 32 sensoren - waaronder een Lidar-systeem - omvat en dat semi-autonome vaardigheden naar de sedan brengt. De Lucid Air Pure is overigens de eerste Air met altijd een aluminium dak.

Lucid Air Touring

De reeds bestaande Lucid Air Touring (foto's 16 t/m 30) heeft twee samen 620 pk sterke elektromotoren en moet de 0-100-sprint in 3,4 seconden kunnen afleggen. De EPA-actieradius van deze versie bedraagt 684 kilometer. Ook deze versie heeft het Long Range Battery. Pack. In tegenstelling tot de Pure is de Air Touring ook beschikbaar met een glazen dak.

Lucid Air Sapphire

De 1.200 pk sterke Lucid Air Sapphire is de absolute topversie. Van deze smaak geeft Lucid Air nu vrij wat -ie op het gebied van snelheid te bieden heeft. Volgens Lucid moet de Air Sapphire in 1,89 seconden een snelheid van 97 km/h (60 mph) kunnen bereiken. In slechts 3,87 tellen stamp je er vanuit stilstand mee naar een snelheid van 160 km/h. Zijn verwachte topsnelheid: 330 km/h. Daar kan zelfs de Tesla Model S Plaid niet tegenop.