Louwman heeft grote verwachtingen van Pininfarina

Eind volgend jaar start de levering van Automobili Pininfarina's eerste auto: de Pininfarina Battista . In Nederland gebeurt dat onder de vlag van Louwman Exclusive in het midden van ons kleine kikkerlandje. Vandaag was het model in te bewonderen en daar waren wij bij!

Onder begeleiding van een hip muziekje trekken Arjen van Beek, Managing Director van Louwman, en Anthony Tocco, Global Sales Manager bij Automobili Pininfarina, een groot wit doek van een pre-productiemodel van de Battista. Die 1.900 pk sterke elektrische sportauto beleefde zijn debuut op de beursvloer in Genève en wordt in een exclusieve oplage van 150 stuks geproduceerd. Zo’n 60 exemplaren zijn voor Amerika bestemd, Azië krijgt 40 auto’s toegewezen en Europa krijgt de 50 resterende Battista’s.

Arjen legt uit dat binnen die continenten er geen afspraken komen over hoeveel auto’s elk land toegewezen krijgt. “Het gaat puur op bestelling. Dus mochten in Nederland bijvoorbeeld twaalf klanten een Battista bestellen, dan krijgen wij twaalf Battista’s. Op voorhand weten we dus nog niet hoeveel het er uiteindelijk worden.” In aanloop naar de marktintroductie weet de auto echter te verrassen. Van Beek: “Mijn verwachtingen zijn overtroffen. Met een auto van deze prijsklasse zijn er natuurlijk geen tientallen geïnteresseerden, maar ik heb al wel mensen gesproken die oprechte interesse hebben.” Wat het geintje dan mag kosten? De Nederlandse prijs schommelt rond de €2 miljoen (excl. belastingen).

De Battista is voor het merk en het Nederlandse verkooppunt een startpunt. Anthony Tocco zegt dat het écht maar 150 Battista's worden, waarna andere nieuwe modellen zullen volgen. “Ga er bij de volgende Pininfarina vanuit dat die auto meer SUV-genen krijgt.” Arjen bevestigt dit. “De volgende modellen zijn voor een breder publiek. Het blijven exclusieve en luxe auto’s, maar niet zo extreem als dit eerste model. Het wordt iets meer voor de massa.” We kunnen het volgende type snel na de marktintroductie van de Battista verwachten. Reken volgens de Fransman op eind 2021. Deze wordt, net als alles andere auto’s van het merk, volledig elektrisch. Pininfarina werkt voor het volgende model aan een nieuwe productiefaciliteit in Italië. De Battista ziet het levenslicht in de huidige thuisbasis in het Italiaanse Cambiano.

Voor Louwman is de samenwerking een ‘nieuwe case’. “Normaliter werken we samen met bekende automerken, maar nu groeien we samen met het merk mee. Het startpunt van het merk is tevens het beginpunt van onze samenwerking”, aldus Arjen.

Nog even wat cijfers over de Battista op een rijtje: de 1.900 elektrische pk’s worden alle vier de wielen verdeeld, het maximum koppel bedraagt een kolossale 2.300 Nm. De aandrijflijn werd in samenwerking met het Kroatische Rimac in elkaar geschroefd. De super-EV krijgt een 120 kWh accupakket en komt volgens WTLP-metingen 450 kilometer ver. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h neemt minder dan 2 seconden in beslag. Van 0 naar 300? Volgens Pininfarina gaat dat in minder dan 12 seconden! Deze cijfers maken de Battista tot de snelste Italiaanse sportauto ooit.

Eind volgend jaar start volgens verwachting de levering van de eerste Battista’s. Europa wordt het eerste continent waar de Pininfarina op de weg verschijnt. Nederland kan zomaar tot de kopgroep behoren!