Lotus stuurt prototype elektrische Evija het circuit op

Na de presentatie van de Evija afgelopen zomer , is Lotus volle bak aan de slag gegaan met de voorbereidingen van zijn eerste elektrische hypercar. Wij worden nu meegenomen in het tweede gedeelte van het testwerk.

Terwijl de Britse sportauto zijn Chinese publieksdebuut in Guangzhou beleeft, stuurt Lotus vanuit thuisland Engeland een video de wereld in waarin te zien is hoe de Evija zijn testkilometers maakt. Dat gebeurt op een afgelegen privéterrein in Hethel. Met de video wil Lotus laten zien dat ze op schema lopen in aanloop naar de productiestart. Die staat voor volgend jaar op de planning.

Naast het testwerk in Hethel, maakt de volledig elektrische Lotus een ronde door heel Europa om op verschillende circuits zijn kunstje te doen. “Als de auto uiteindelijk in productie gaat hebben we duizenden miles en honderden manuren in het testwerk zitten.” Het beoogde vermogen ligt rond de 2.000 pk. Daarmee zou deze Evija de krachtigste straatlegale productieauto worden.