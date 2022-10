Lotus Eletre: tot 918 pk sterk en vanaf net geen ton

In een tijdperk waarin een Hummer een elektrische auto is en Ford een elektrische SUV met 'Mustang' in de naam verkoopt is een elektrische SUV van Lotus niet eens zo'n gek concept meer. In maart dit jaar presenteerde het merk dat vrijwel zijn hele bestaansrecht ontleende aan de productie van lichtgewicht sportmodellen de Eletre, een 5,1 meter lange en zo'n 2 ton wegende sportieve elektrische SUV. Lotus riep al dat de Eletre minimaal 600 pk krachtig zou zijn, maar hield motorische specificaties nog even onder de pet. Tot vandaag. Wat blijkt? Lotus is goudeerlijk.

De Lotus Eletre is namelijk leverbaar met twee verschillende aandrijflijnen waarvan de minst potente 612 pk en 710 Nm levert. Die aandrijflijn is ligt in de simpelweg Eletre geheten 'instapper' en in de Eletre S. Daarmee snelt de Britse stekker-SUV in 4,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h. In de bodem ligt een 112 kWh accu die goed is voor een actieradius van 600 kilometer. De absolute topversie heet voluit Lotus Eletre R. Die heeft een maar liefst 918 pk en 985 Nm sterke set elektromotoren waarmee het gevaarte zich in slechts 2,95 seconden naar de 100 km/h beukt. Deze variant heeft in tegenstelling tot de Eletre en Eletre S overigens een tweede 'versnelling'. Ook de Lotus Eletre R heeft de 112 kWh accu, al is zijn WLTP-bereik met 490 kilometer een stuk beperkter dan die van de minder krachtige versies. Geef je de Eletre R schaamteloos op z'n falie, dan moet je er een topsnelheid van 265 km/h mee kunnen bereiken.

Prijzen en uitrusting Lotus Eletre

De 612 pk sterke Lotus Eletre heeft in Nederland een vanafprijs van €97.690. Voor de Eletre S ben je minimaal €123.090 kwijt. Voor de 918 pk sterke topversie Eletre R tik je in ons land €153.090 af.

De simpelweg Eletre geheten versie heeft zaken als actieve luchtvering, matrix-ledkoplampen, een torque vectoring-systeem, een grille met actieve lamellen en 20-inch vijfspaaks lichtmetaal. Ook een inductielader, 12-voudig verstelbare voorstoelen, over vier zones gescheiden klimaatregeling, een uitgebreid audiosysteem met 15 luidsprekers, een 15,1 inch infotainmentscherm en een maar liefst 29-inch metend head-updisplay zijn standaard. Ook is een Lidar-systeem dat semi-autonome rijkunsten naar de Eletre brengt is standaard van de partij. De Eletre S voegt aan bovenstaande zaken toe als privacy glass, een actieve achterspoiler, sfeerverlichting, soft-closeportieren, automatisch dimmende spiegels, een uitgebreider audiosysteem en een complexer luchtzuiveringssysteem. De R-versie heeft standaard het Lotus Dynamic Handling Pack dat onder meer achterwielsturing, een rolstabilisatiesysteem en een hele reeks uit koolstofvezel vervaardigde accenten naar de Lotus Eletre brengt.