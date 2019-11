Live vanuit Rome: Ferrari Roma

Zoals het ‘La Dolce Vita’-plaatje van vanmorgen al doet vermoeden, moet is de Roma meer een GT dan een hardcore sportauto. Wat heet: volgens z’n makers draait alles bij deze wulpse coupé om flair en uitstraling. Met een lengte van 4.656 mm is de Roma iets langer dan de 4.586 mm Portofino, bij een eveneens net wat grotere breedte en een iets lagere daklijn. De Roma lijkt nog meer dan de Portofino een alternatief voor duurdere varianten van de Mercedes-AMG GT, al is het nog afwachten of Ferrari 'm inderdaad als zodanig positioneert.

Volgens de Italianen is de Roma ‘een moderne interpretatie van de zorgeloze en heerlijke lifestyle van het Rome uit de jaren ’50 en ‘60’ zijn. Het moet gezegd: aan uitstraling geen gebrek. Met z’n enigszins ingevallen flanken en lange neus doet de Roma enigszins denken aan de 612 Scaglietti, maar we vermoeden dat het grote publiek in dit geval minder lang nodig heeft om aan het design te wennen dan bij die auto.

Ook binnenin wordt in één oogopslag duidelijk dat deze auto een elegant type is. Het wulps gelijnde dashboard lijkt op gebouwd rond twee U-vormige elementen en beschikt over een verticaal georiënteerd scherm, een zwevende middentunnel en tal van andere fraaie details. Het resultaat is een binnenste dat veel minder ‘racy’ overkomt dan dat van andere Ferrari-modellen. Zelfs in vergelijking met de Portofino, toch ook niet bepaald een hardcore circuitmonster, valt dat verschil op.

De vergelijking met de Portofino dringt zich opnieuw op, want ook op technisch vlak zijn er de nodige overeenkomsten. Zo hebben beide auto’s de bekende 3,9-liter V8 turbomotor in de neus. In de Roma is dat blok gekoppeld aan een achttraps DCT-automaat en komt de achtpitter tot 620 pk en een imposante 760 Nm. Daarmee beschikt de Roma over 20 pk meer dan de Portofino en overtreft de auto ook de GTC4Lusso T, die het vooralsnog met 610 paarden doet. De 0-100-sprint is in de Roma in 3,4 tellen achter de rug, de top ligt op ‘meer dan’ 320 km/h.

Hoewel de beelden nu al worden vrijgegeven, wordt de Roma pas morgen onthuld. Ferrari belooft bovendien dat er dan nog meer informatie vrijkomt. Wij zijn op locatie aanwezig en zullen uiteraard met een vervolgbericht komen als er meer Roma-nieuws uit Rome komt.