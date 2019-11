Ferrari teast nieuwkomer

Ferrari plaatst een afbeelding op zijn Instagram-pagina waarmee het ogenschijnlijk een nieuw model aankondigt. Wat we precies van de Italianen kunnen verwachten, is nog onduidelijk.

Ferrari gaat voor schaalvergroting. Niet alleen heeft het merk een SUV in de pijplijn zitten, Maranello richt zich met een steeds breder wordend portfolio simpelweg op een bredere klantengroep. Onlangs voegde Ferrari open versies van zowel de F8 als de 812 Superfast aan zijn portfolio toe, maar er is meer in aantocht. Ferrari toont een teaserafbeelding op zijn Instagram-pagina waarmee het laat weten met iets nieuws te komen.

Op de afbeelding, waarop de tekst 'La Nuova Dolce Vita' valt te lezen, laat Ferrari een stukje van zijn op stapel staande nieuweling zien. Dat doet Maranello trouwens heel geinig, in de reflectie van een zonnebrilglas! Het lijkt te gaan om een coupé, maar wat het precies wordt, is nog onduidelijk. In de wandelgangen wordt gesproken over de komst van een Portofino met een vast dak, maar of dat werkelijk is wat Ferrari een dezer dagen aan de wereld toont, valt niet met zekerheid te zeggen.

Ferrari maakte september vorig jaar zijn toekomstplannen bekend. Het bedrijf zou zich onder meer gaan richten op modellen met een hoog GT-gehalte. Het is niet ondenkbaar dat de Italianen de knalharde F8 Tributo een minder explosief broertje geven, een auto waarmee Ferrari zijn tanden in auto's als de Aston Martin Vantage kan zetten. Of die auto dan ook direct van een (plug-in) hybride aandrijflijn wordt voorzien, valt niet uit te sluiten. Ga in dat laatste geval uit van een V6 in plaats van een V8. Straks weten we meer!