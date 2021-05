Lincoln Navigator wordt strakgetrokken

De Lincoln Navigator is een auto waarmee je in de Verenigde Staten uitstraalt dat je behoorlijk goed in de slappe was zit, maar dan wel iets subtieler dan bijvoorbeeld met een Cadillac Escalade. Hij wordt nog iets subtieler, relatief gezien.

De Lincoln Navigator van de huidige generatie draait krap vier jaar mee en voor de tweede ronde wordt het uiterlijk iets bijgeschaafd. Lincoln gaat niet rigoureus te werk, toch valt wel direct op wat er anders is. Aan de tekentafel heeft men een hoekje uit de koplampen van de Navigator gehaald en ze bovendien opnieuw ingedeeld. Ook loopt de grille dieper in de nieuw ingedeelde voorbumper door.

Aan de achterzijde is de verandering, voor zover te zien, nog opvallender. De behoorlijk lompe achterlichtunits van weleer maken plaats voor flink rankere exemplaren die met een ledbalk over de achterklep aan elkaar verbonden zijn. Tenslotte zien we ook het interieur van de Navigator en daar heeft men de moeite eigenlijk amper nog genomen om de boel te camoufleren. Niet heel gek, want hier is er betrekkelijk weinig veranderd. Het grotere centraal op het dashboard geplaatste scherm is het grootste nieuws.

De Navigator krijgt zeer waarschijnlijk gewoon weer de 3,5-liter EcoBoost V6 in zijn forse neus. Een dubbel geblazen benzinemotor waarvan de huidige generatie debuteerde in de Ford GT. In de Navigator is hij met een vermogen van 450 pk uiteraard wel iets tammer dan in de GT. Hier in Nederland hoef je de Navigator via de officiële kanalen niet te verwachten.