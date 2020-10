Gigantische Lincoln Navigator spoedig onder het mes

Wie denkt dat de Nederlandse automarkt met de komst van de Ford Explorer verrijkt is met een van de grootste SUV's die Amerika te bieden heeft, die heeft het mis. Een stap boven de Explorer heeft Ford namelijk de immense Expedition staan, een kolos die in de vorm van de Lincoln Navigator een glimmerige premiumbroer heeft. Die Lincoln Navigator staat op het punt een facelift te ondergaan.

De Ford Expedition is de 5,33 meter lange full-size SUV-broer van de 5,05 meter lange Explorer die Ford sinds kort ook in Nederland aanbiedt. Kort na de lancering van de huidige generatie Expedition voegde zustermerk Lincoln in de Verenigde Staten een aan die SUV gerelateerde volledig nieuwe Navigator aan zijn line-up toe. Dat het altijd nóg groter kan, bewees Lincoln later met de machtige Navigator L. Die verlengde versie van de Navigator is met zijn lengte van maar liefst 5,64 meter nog eens dik dertig centimeter langer dan het origineel. In de Verenigde Staten is die Navigator L met een psychedelisch stickervelletje gesnapt. Dat wijst er natuurlijk op dat de Navigator spoedig een facelift ondergaat.

De Lincoln Navigator L op deze foto's hangt nog fanatiek in de plakkers, maar toch valt al iets van het uiterlijk van de vernieuwde gigant te zien. Het lijkt erop dat de grille iets van vorm verandert en dat de koplampen een uitloper krijgen die doorlopen in de voorschermen. Wat er aan de achterkant precies verandert, is nog niet helemaal helder. Het ligt echter voor de hand dat Lincoln de verlichting hier iets aanpast zodat de lichtpartij meer in lijn is met die van de jongere Aviator.

Naar Nederland komt ook de vernieuwde Navigator helaas niet.