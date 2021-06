Lexus warmt op voor nieuwe NX

De Lexus NX is zeven jaar oud en dat betekent dat de Japanners ongetwijfeld al even druk in de weer zijn met de ontwikkeling van de tweede generatie. De opvolger van Lexus' huidige concurrent van de BMW X3 en Volvo XC60 dook eerder dit jaar al te vroeg op in een video en eerder deze maand bracht Lexus zelf een eerste teaserplaat van de aanstaande NX naar buiten. Op een nieuwe teaserfoto is het silhouet te zien.

Voor de nieuwe NX houdt Lexus vast aan het concept van de huidige in 2014 gepresenteerde generatie. Sterker nog, in grote lijnen lijkt het design ook gebaseerd op dat van zijn voorganger. De auto komt ons zo bekend voor, dat we bijna zouden denken dat Lexus de huidige NX een grondige facelift geeft. Toch is het aannemelijker dat dat het nieuwe type op een ander platform staat dan het huidige model. De NX die je nu nog bij de Lexus-dealers vindt, deelt zijn techniek namelijk met de vorige generatie RAV4 en Harrier. We mikken erop dat de aanstaande NX netjes op de modernere GA-K-basis van de huidige RAV4 komt te staan. Die RAV4 is naast als reguliere hybride ook als plug-in hybride leverbaar. Reken er dan ook op dat de nieuwe Lexus NX ook als plug-in op de markt komt.

Sinds de Nederlandse lancering zijn er in in ons land 1.130 exemplaren van de NX verkocht. In 2015 had de auto zijn beste verkoopjaar, toen verlieten 274 exemplaren de showroom. In 2019 leek de NX met net geen 100 stuks zijn dieptepunt te hebben bereikt, maar in 2020 was het met de animo nog slechter gesteld, getuige de 62 exemplaren die slechts werden verkocht. De NX wordt straks straks niet alleen meer in Japan gebouwd, maar ook in Cambridge in de Canadese staat Ontario.