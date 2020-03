Toyota's toekomstplannen op straat: dit komt eraan

Het gebeurt nog wel eens dat een merk haar toekomstplannen belicht in een vertrouwelijke meeting en een aanwezige toch stiekem een foto ervan deelt. Dat lijkt nu het geval te zijn bij Toyota, waardoor we meer duidelijkheid hebben over de toekomst van het merk.

Uiteraard is het altijd met een slag om de arm, maar het lijkt er toch sterk op dat de gelekte plannen officieel zijn. Dankzij Allcarnews krijgen we niet alleen een foto van een tijdlijn van Toyota te zien, maar ook nog aanvullende informatie. Het lijkt vooral gericht te zijn op de Amerikaanse markt, maar er zit ook interessant nieuws tussen voor Nederland.

Compacte cross-over

Allereerst de nieuwe compacte cross-over op basis van de nieuwe Yaris. Die staat op de planning voor komende herfst, zo blijkt uit de presentatie. De nog altijd niet onthulde nieuwkomer had op de beursvloer in Genève moeten schitteren. Na de afgelasting van de Autosalon is de onthulling uitgesteld. Nog altijd tasten we in het duister. Uit de presentatie blijkt in ieder geval al dat de compacte cross-over enkel als hybride komt. Ook het AWD-i-systeem wordt beschikbaar, waarmee de hybride zijn vermogen naar de voor- en achterwielen kan sturen.

GT86

Verder staat er een interessante naam in de tijdlijn voor de zomer van 2021: de 86. Jawel, een opvolger van de GT86. Afgelopen zomer gaf zowel Toyota als Subaru al aan met een opvolger van respectievelijk de GT86 en BRZ te komen, nu weten we dat we daar dus nog wel een tijdje op moeten wachten, maar dat is in ieder geval alvast iets om naar uit te kijken. Uit de gepresenteerde plannen zou blijken dat de GT86 voortaan een 255 pk sterke krachtbron krijgt en op een volledig nieuw platform staat. Qua vermogen zou de GT86 in dat geval precies naast de viercilinder-versie van de Supra staan, maar heeft laatstgenoemde de zescilinders nog om zich qua kracht te onderscheiden.

C-HR/C-SUV

Weer iets later, in het derde kwartaal van 2021, komt er nog een SUV/cross-over aan van Toyota. Het merk omschrijft dit type voorlopig als 'CUV'. We gaan er even vanuit dat men daarmee doelt op een cross-over op basis van de Corolla en vermoedelijk betreft het de opvolger (of tweede generatie) van de C-HR. Die is tegen die tijd een goede vijf jaar op de markt.

Amerikaanse markt

Het heeft er zoals gezegd alle schijn van dat de presentatie van de toekomstplannen bedoeld was voor de Amerikaanse markt, want er is ook nieuws voor de modellen die vooral daar belangrijk zijn. Zo komt deze herfst nog een volledig hybride aangedreven nieuwe Sienna op de markt, gaat de Tundra eind 2021 een volgende generatie in en komt in 2022 een verse Sequoia op basis van de nieuwe Tundra de markt. Ook de toekomstplannen van de Camry komen aan bod: die wordt in 2021 nog een keer opgefrist, maar in 2024 moet er een volledig nieuw model komen.