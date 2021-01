Nieuwe Lexus NX in het openbaar

De in augustus 2014 tijdens de Beijing International Automotive Exhibition aan de wereld voorgestelde NX is Lexus' middelgrote SUV die het moet opnemen tegen auto's als de Volvo XC60 en BMW X3. De in Nederland alleen met een hybride aandrijflijn verkrijgbare NX werd in 2017 nog op vrij subtiele wijze gefacelift, maar ook dat is inmiddels zo'n vier jaar geleden. Lexus heeft een nieuwe tweede generatie NX in de ontwikkelingskamers staan, een SUV die vasthoudt aan het bekende recept.

Hoewel de NX-receptuur een bekende zal zijn, is de nieuwe Lexus NX tot op het kleinste moertje helemaal nieuw. Het huidige model deelt zijn basis nog met de vorige generatie Toyota RAV4 en Harrier en dat houdt in dat Toyota's en Lexus' TNGA-platformtechnologie hem vreemd is. Voor de tweede NX grist Lexus de GA-K-basis van de actuele RAV4 uit het magazijn van Toyota. Geen slechte keuze, het betekent namelijk ook dat de nieuwe Lexus NX beschikbaar komt met de hybride aandrijflijn die we van de RAV4 kennen. Dat betekent: een 2.5 viercilinder die samen met een elektromotor een vermogen van 218 pk levert. Althans, dat vermogen hoort bij de voorwielaangedreven RAV4. Ga je voor de vierwielaangedreven variant, dan beschikt je rechtervoet in de RAV4 over 222 pk. Of de nieuwe NX net als de huidige RAV4 op termijn ook een plug-in hybride aandrijflijn krijgt, valt nog te bezien.

Sinds de Nederlandse marktintroductie van de NX in 2014 heeft Lexus in ons land 1.113 exemplaren van de SUV aan de man weten te brengen. In 2015 had de auto zijn topjaar, toen gingen er 274 exemplaren over de toonbank. In 2019 leek de NX met een verkoopaantal van net geen 100 stuks zijn dieptepunt te hebben bereikt, al deed 2020 met een verkoopscore van 62 NX'en er nog een stapje bij. De nieuwe NX verwachten we niet voor het eind van dit jaar op de markt. De NX rolt overigens straks niet alleen meer in Japan van de band, maar ook in Cambridge in de Canadese staat Ontario.