Lexus NX (2021) – Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

De Lexus NX kwam dit jaar al eens voorbij in deze rubriek . Toen betrof het echter nog het oude model, vandaag is de geheel nieuwe NX aan de beurt. De eerste winst wordt al op kleur-gebied geboekt!

Lexus NX350h 2WD - €60.390

De meest basale nieuwe Lexus NX die er is, is namelijk uitgevoerd in het ‘Madder Red’ van het exemplaar waar we in oktober mee reden. De cameraman van dienst werd daar overigens daadwerkelijk ‘mad’ van, want cameramensen houden niet van rood. Ondergetekende echter wel, en het getuigt van enig lef om zo’n kleur de standaard-optie te maken in dit segment. Nu is er ook goed nieuws voor de wat meer behoudende Lexus-koper: simpel zwart kost ook geen cent extra.

Het grappige is dat Lexus voor het interieur precies dezelfde ‘gratis’ kleur-opties aanbiedt. De in beide gevallen met stof beklede stoelen kunnen dus naar keuze in zwart of rood worden geleverd. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om het stemmige zwart van de buitenkant af te toppen met een gewaagd interieur, maar ook om voor een behoorlijk excentrieke NX met een rode binnen- én buitenkant te gaan.

Zeker bij een rode NX zal vermoedelijk niemand doorhebben dat je voor de basisversie bent gegaan. Lexus voorziet in keurig ogend 18-inch lichtmetaal en voorziet de zijruitpartij zowaar van een verchroomde omlijsting. Wel is het duidelijk dat de auto niet de meest geavanceerde koplampen heeft. Het gaat weliswaar om led-exemplaren, maar nog wel met duidelijk zichtbare gloeilampjes voor de richtingaanwijzers. Dat staat niet zo modern.

Een echte hybride is deze Lexus natuurlijk ook. Het gaat om de voorwielaangedreven versie van de NX350h, die met 242 pk wat krachtiger is dan zijn voorganger en de technisch sterk gelijkende Toyota RAV4. De nieuwe plug-inhybride NX450h+ kent met €73.890 een flink hogere vanafprijs, maar dan ga je ook wel meteen twee tredes hoger op de uitrustings-ladder. De naamloze standaarduitvoering en de daarop volgende Comfort Line zijn er alleen als NX350h met voorwielaandrijving. Vanaf de Launch Edition is die aandrijflijn juist geen optie meer, en bestaat de keuze uit de vierwielaangedreven NX350h AWD of de eerdergenoemde NX450h+ AWD.

Terug naar het interieur. We zitten hier niet alleen op stof, maar ook op handmatig verstelbare stoelen. Dat is wat ongebruikelijk, maar het dashboard oogt vrij compleet. Het centrale touchscreen is weliswaar een slag kleiner dan bij duurdere versies, maar mag er met 9,8 inch nog steeds zijn. Het verschil is van de zijkanten geschraapt, met een grotere zwarte rand aan weerszijden als logisch gevolg. We noteren verder climate control met twee zones, een achteruitrijcamera, een audiosysteem met 10 speakers, adaptieve cruise control, schakelflippers en een rijstrookassistent als hoogtepunten.

Wat we missen, valt pas echt op als we naar de luxere Comfort Line kijken. Die heeft niet alleen elektrisch verstelbare stoelen met kunstleer én verwarming, maar ook sfeerverlichting, zilverkleurige interieur-inleg, keyless entry, een dodehoeksensor en parkeersensoren rondom. Dat is dus allemaal niet standaard en daarmee is de keuze voor een Comfort Line wat ons beteft wel gemaakt. Dat kost trouwens wel wat: €65.890.