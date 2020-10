Lexus J201 Concept is machtige offroadbeul

Even een snelle terugblik, want wat is een Lexus LX570 ook alweer? De LX is net als de GX een van de SUV's van Lexus die we in Nederland eigenlijk niet kennen. De huidige generatie LX kwam in 2007 op onder meer de Noord-Amerikaanse markt, is net als z'n voorgangers in feite Lexus' variant van de Toyota Land Cruiser. Dan moet je niet denken aan de Toyota die in Nederland zo heet. Onze Land Cruiser heet in grote delen van de wereld namelijk Land Cruiser Prado om hem van zijn grotere échte Land Cruiser-broer te onderscheiden. Die grotere Land Cruiser, momenteel de J200/201, was tot enkele jaren geleden in ons land te koop als Land Cruiser V8. Lexus kwam in 1995 met de eerste LX om aan de Amerikaanse vraag naar net dat beetje meer offroadgemak te voldoen en inmiddels draait het huidige model dus al dertien jaar mee. Dat deert Lexus helemaal niets, op basis van de LX 570 komt Lexus namelijk met deze J201!

De J201 Concept, wiens naam een verwijzing is naar de interne code van de LX570, heeft een tot 550 pk sterke variant van de 5,7-liter V8 onder de kap die in de normale LX goed is voor 380 pk. De J201 Concept staat dankzij een liftkit een stuk hoger op z'n poten en is rondom voorzien van zaken als speciale bumpers die tegen een stootje kunnen, een extra lichtbalk en een snorkel. Mocht je ondanks het heftige offroadrubber toch vast komen te zitten, dan helpt de in de snuit verwerkte lier ongetwijfeld om het gevaarte weer los te krijgen. Meer aanpassingen? Jazeker. Wat te denken van extra krachtige remmerij, een imperiaal en een reservewiel op de bips, compleet met ladder om op het dak te komen? De speciale LX is onder meer voorzien van skidplates die niet alleen het differentieel, maar ook de benzinetank moeten beschermen tegen beuken van onderaf. Daarnaast is de bagageruimte van de L201 gevuld met een stel lades waar allerhande gereedschap in opgeborgen kan worden.

Gaat de L201 in productie? Welnee, maar het is wel een fraai uithangbord van wat je allemaal met je luxueuze monster-SUV kunt uitspoken.