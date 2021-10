Lexus toont nieuwe LX

Lexus onthult op 14 oktober een geheel nieuwe versie van z’n grootste SUV, de Lexus LX. Het luxebroertje van de Land Cruiser is vooral populair in het Midden-Oosten en wordt dus ook in die regio gepresenteerd.

De nieuwkomer wordt over minder dan een week onthuld en laat nu al z’n achterkant zien. Dat is interessant, want nu weten we dat de auto ‘LX600’ heet. Daarmee krijgt de typeaanduiding nogmaals een update, want de huidige generatie wordt LX570 genoemd. Nu staat dat getal ook nog voor een 5,7-liter V8, maar we verwachten dat de relatie tussen de cijfers en de motor bij het nieuwe model wordt verbroken. Verwacht dus geen 6,0-liter, maar wellicht ‘gewoon’ de geblazen V6 die in de Land Cruiser al meer vermogen levert dan de oude V8.

Hoewel de Lexus LX een groot deel van z’n koets, interieur en techniek zal delen met de Land Cruiser, krijgt de auto wel een eigen kop en kont. De achterkant vertoont uiteraard overeenkomsten met die van de nieuwe NX, want die auto laat zien waar het met Lexus naartoe gaat in de komende jaren. We zien ook bij de LX een doorlopende achterlichtbalk, waarboven het woord ‘Lexus’ wordt uitgeschreven. Net als bij de Land Cruiser bestaat de achterklep nu uit één stuk, waar er voorheen een zogenaamde ‘split tailgate’ werd gebruikt.

De Lexus LX is een traditionele, enorme en zeer capabele terreinbeul en dus voor West-Europa totaal ongeschikt. In Rusland lusten ze ‘m echter graag en ook in de VS zijn er klanten voor te vinden. Het zwaartepunt lijkt echter te liggen in het Midden-Oosten, dus wordt de nieuwe LX op evenementen in Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.