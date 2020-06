Lesage 01: retro tweezitter met Peugeot e-208-techniek

Soms duurt het even voordat een leuke nieuwkomer onder de aandacht komt. Zo ook bij deze Lesage 01, die inmiddels al een paar dagen op het internet prijkt. Maar aandacht, vroeg of laat, dat verdient hij zeker. De kekke Fransman is duidelijk op sportieve tweezitters van de vroege 20e eeuw geïnspireerd, met een modern sausje eroverheen.

Ondanks de klassieke invloeden is er moderne en bekende techniek aan boord. De 01T, die benzine lust, maakt namelijk gebruik van de 155 pk sterke 1.2 Puretech-motor van PSA. Die kennen we van de Peugeot 2008 en de DS 3 Crossback. In de slechts 650 kilo zware 01T is het blok goed voor een 0-100 km-acceleratie die slechts 6,5 seconden in beslag neemt. Schakelen gaat met de bekende handbak met zes versnellingen. Ongetwijfeld laat de lichte sportauto zich vanwege zijn lage zwaartepunt en lage gewicht ook lekker door de bochten smijten. Dan moet je overigens financieel wel van goeden huize komen; Lesage meldt een voorlopige vanafprijs van €64.800.

Misschien nog wel interessanter is de 01E. Ook die heeft PSA-techniek aan boord; de 136 pk sterke elektromotor die onder andere in de Peugeot e-208 en Opel Corsa-e dienstdoet. Daarmee snelt de 01E in 7,5 seconden naar 100 km/h. Je kunt er ook aardig lang van genieten voordat de stekker er weer in moet; Lesage meldt een actieradius van 340 kilometer. De 01E moet minimaal €75.000 opbrengen. Levering van de 01T en 01E begint volgend jaar.

Het blijft niet bij de 01, want Lesage laat ook alvast wat meer modellen voor de nabije toekomst zien. De Lesage 02 (foto 3) volgt in ieder geval qua uiterlijk een vergelijkbaar recept als de 01 en komt in 2023. In datzelfde jaar verschijnen ook een Buggy-variant (foto 4) en twee moderner ogende modellen op ogenschijnlijk dezelfde basis als de 01 (foto 5 en 6).