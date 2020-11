Leasemarkt trekt voorzichtig aan in derde kwartaal

In het derde kwartaal heeft de leasemarkt een lichte groei gerealiseerd, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. De zakelijke leasemarkt laat een lichte stijging zien, maar opnieuw is de grootste groei zichtbaar bij de private lease.

Ondanks het feit dat de huidige thuiswerksituatie voor veel mensen nog even voort lijkt te duren, is de zakelijke leasemarkt (onder VNA-leden) in het derde kwartaal met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van het vorige kwartaal. Voor de bestelwagens was er met 1,3 procent een grotere groei zichtbaar. Die groei is onder meer te danken aan de toename van het aantal online bestellingen bij webwinkels. De grootste toename komt voor rekening van de private lease. Dat deel van het VNA-wagenpark groeide het afgelopen kwartaal met 3,9 procent. De totale omvang van het VNA-wagenpark is toegenomen tot 987.000 auto's.

Ook voor elektrisch rijden is een opmars zichtbaar: in het derde kwartaal van 2020 heeft volgens de VNA naar schatting 35 procent van de zakelijke rijders voor een vorm van elektrisch rijden, ten opzichte van 22 procent vorig jaar. Of de totale groei van het leasewagenpark zich in het laatste kwartaal van dit jaar doorzet, hangt volgens de VNA af van hoe de economie zich ontwikkelt. Veel leaseauto's die in 2015 zijn besteld, worden nu namelijk ingeleverd. De VNA hoopt dat deze ontwikkeling bij kan dragen aan een verdere vergroening van het wagenpark.

Verder voorspelt de VNA dat een grote behoefte aan individuele mobiliteit zorgt voor een toenemende belangstelling voor private lease. Overweeg je zelf ook om je bij de private-leasevloot aan te sluiten? Kijk dan eens naar AutoWeek's Private Lease Vergelijker. Dan rolt jouw ideale private leaseauto er zo uit. Velen gingen je al voor, dit zijn de auto's waar in oktober het meest op gezocht werd.