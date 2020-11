Top 10: populairste private-leaseauto's van oktober

Wie wel graag een nieuwe auto voor de deur wil hebben staan, maar niet direct tot aanschaf van een splinternieuw model wil overgaan, kan kiezen voor een private-leaseconstructie. Steeds meer Nederlanders doen dat en onlangs zagen we dat er ook steeds vaker voor een volledig elektrisch model wordt gekozen. De AutoWeek Private Lease Vergelijker maakt het struinen door het private-leasebos een stuk eenvoudiger. Ook afgelopen maand werd er weer volop van de uitgebreide zoekmachine gebruikgemaakt. Dat biedt een interessante inkijk in de meest populaire modellen.

Volvo XC40

Volvo prijst zich ongetwijfeld uiterst gelukkig met de XC40. De kleinste SUV van het merk is ook in oktober de populairste auto in de AutoWeek Private Lease Vergelijker gebleken. Wat dat betreft is er in oktober dan ook weinig in het zoekgedrag veranderd, al wisselt een aantal modellen van positie en nemen we een paar nieuwkomers waar. Zo komt de Volkswagen T-Roc de Top 10 binnen op de negende plek, terwijl de SUV het in eerdere edities van deze Top 10 zonder een notering in de lijst moest doen. Ook de Ford Fiesta is een nieuwkomer. De kleine broer van de Focus, die deze maand vijf plekken wint en op de tweede positie eindigt, komt binnen op plek zeven. Opvallend is dat niet alleen de Fiat 500 niet meer in de lijst opduikt, maar dat ook de Nissan Qashqai, het absolute succesnummer van het merk, het veld heeft moeten ruimen. Dat de Tesla Model 3 weer in de Top 10 Private Lease-modellen opduikt, is natuurlijk geen verrassing. Ook is de Toyota Yaris samen met auto's als de Renault Captur en Kia Niro een populair model in onze Private Lease Vergelijker gebleken.

Top 10 zoekopdrachten oktober

Volvo XC40 Ford Focus Renault Captur Toyota Yaris Hyundai Kona Kia Niro Ford Fiesta Tesla Model 3 Volkswagen T-Roc Toyota Corolla

Bron: AutoWeek Private Lease Vergelijker