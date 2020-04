E10-benzine zorgt voor extra risico bij lang stilstaande auto's

Dat de 'nieuwe' benzine E10 niet vrij is van controverse, wist je waarschijnlijk al. Door het hogere bio-ethanolgehalte kunnen vooral oudere auto's en andere voertuigen problemen krijgen met leidingen en brandstofsystemen. Bij twijfel of een auto ertegen bestand is, is het aan te raden om E5 te tanken. Nu veel auto's lange tijd stilstaan, steekt een nieuw risico de kop op. E10 trekt namelijk sneller vocht aan en dat kan tot problemen leiden. "De alcohol in de benzine is hygroscopisch, het heeft met andere woorden de neiging water op te nemen. Vooral een probleem wanneer je lange tijd niet rijdt en het onderin je tank zakt. Hierdoor kan bijvoorbeeld oxidatie en soms zelfs sludgevorming optreden,” zo legt Wout Benning van RAI Vereniging uit aan AutoWeek.

Roest of sludge in de tank dat zijn weg vindt naar de brandstofsystemen van je auto, dat wil je uiteraard niet. Het is dan ook aan te raden om toch regelmatig even een stukje te rijden om de tank 'op te schudden'. De auto wegzetten met E5 in de tank is hoe dan ook beter, omdat dat minder snel tot problemen zal leiden bij langdurige stilstand. Ook in dat geval geldt echter dat af en toe even een stuk rijden (en dan wel langer dan een blokje om) aan te raden is, om bijvoorbeeld het leeglopen van de accu of blokkeren van remsystemen te voorkomen.

In AutoWeek nummer 17, die volgende week in de winkel ligt, gaan we uitgebreider in op E10 en de potentiëlegevaren ervan.