Land van herkomst is steeds minder belangrijk

Auto’s in de prijsklasse van € 20.000 tot € 40.000: de keuze is enorm. De verdeling in modellen en het land van herkomst van deze modellen is misschien nog wel groter. Autofabrikanten over de hele wereld doen mee in deze editie van de Lease top 10. Welke modellen uit het C-segment trekken de meeste zakelijke rijders?

Vier Duitse modellen in de top 10

De ID.3 van Volkswagen, de EV van het Jaar 2021, neemt ook hier de eerste plaats in en is de meest gekozen zakelijke auto van het afgelopen halfjaar. In de vorige editie deed de VW Polo (4) nog mee in de lagere categorie tot € 20.000 en pakte daar de eerste plaats. Door de recente prijsstijging valt dit populaire model van Volkswagen in het middensegment en staat dus ook hier zijn mannetje.

De Volkswagen Golf (7) mag natuurlijk niet ontbreken, dit model vinden we keer op keer terug. Deze keer heeft Volkswagen een upgrade uitgevoerd in de cockpit en de auto wordt als eerste model geleverd met Car2X-technologie. De Skoda Octavia (10) sluit de gelederen in de top 10. Deze vier Duitse modellen samen zijn goed voor 43% van de registraties in de top 10.

Aziatische landen steeds sterker aanwezig

Het succes van de Kia Niro (2) als het meest verkochte model in 2020 wordt voortgezet 2021. De complete uitrusting, samen met de keuze uit hybride, PHEV en volledig elektrische aandrijving, spreekt de zakelijk rijder erg aan. De Aziaten leveren nog een vergelijkbare compacte SUV met vrijwel dezelfde eigenschappen, de Hyundai Kona (5).

Toyota komt met een eigen veiligheidsinnovatie: de Corolla (9) wordt geleverd met Safety Sense 2. Met dit systeem bescherm je volgens Toyota behalve jezelf ook je omgeving. De sportievere uitstraling die al in de Yaris zichtbaar was, zien we ook terug in de Corolla. Dit leverde Toyota ruim 2.000 registraties op in het afgelopen half jaar.

Azië levert 30% van de zakelijk geregistreerde auto’s, hierbij is de Kia Niro verantwoordelijk voor de helft van deze dertig procent.

62% van Europese bodem

In de top 10 zijn over de afgelopen zes maanden in totaal 35.463 zakelijke registraties gedaan. Hiervan is 62% van Europese oorsprong. Bij Volvo in Zweden hebben ze goed geluisterd naar hun klanten, deze bevindingen heeft Volvo gestopt in de nieuwe XC40 (3) en dit levert een top 3-positie op. De achtste plaats is gereserveerd voor de 2008 van Peugeot. De innovatie van de Peugeot i-Cockpit 3D zagen we eerder al in de 208 en ook die doet het erg goed onder de zakelijke rijders.

De VS heeft één automerk dat de zakelijke Europese markt in dit segment bedient. Ford levert met de Focus (6) circa 8% van de auto’s uit deze top 10. De Focus is het eerste model dat op het C2-platform is gebouwd. Dit platform zorgt voor meer veiligheid en ruimte. Samen met de ‘human-centric’ designtaal is deze Ford gecreëerd om een rijke, interactieve gebruikservaring te bieden.

Volgende maand de VZR Lease Top 10 met de populairste zakenauto’s tot € 20.000. Alle Lease Top 10’s kun je hier terugvinden.