Land Rover test verlengde Range Rover Evoque

Een opmerkelijke spot van onze spionagefotograaf: in Duitsland is een flink ingepakte Range Rover Evoque opgedoken die duidelijk groter is dan de reeds bekende Evoque. Het lijkt te gaan om een zevenzitter.

De huidige Range Rover Evoque is pas pak 'm beet een jaar op de markt en dus moet er iets bijzonders aan de hand zijn als er een prototype gespot wordt. Dat is zeker het geval: wie goed kijkt ziet dat deze Evoque een stukje groter is dan we gewend zijn. De grotere ramen achter de B-stijl, het langere dak en minder steil aflopende daklijn verraden dat deze Evoque een stukje ruimer moet zijn vanbinnen. Wie echt inzoomt, kan nog net stoelen of hoofdsteunen ontwaren op de plek waar de reguliere Evoque alleen ruimte biedt voor eventuele bagage.

Het lijkt dan ook te gaan om een zevenzitter met ongetwijfeld een niet overdreven ruime derde zitrij. Opmerkelijk, want tot op heden was er nog niet echt reden om aan te nemen dat er van de Evoque een dergelijke variant zou komen. Zeker niet als je bedenkt dat de zevenzitsversie van de Discovery Sport eigenlijk als zevenzits-alternatief geldt. Het is dan ook een nog wat mysterieus verhaal. Het zou ook nog om een mule kunnen gaan voor een andere zevenzitter binnen Jaguar Land Rover, maar het feit dat het een compleet ingepakte koets is, betekent al snel dat dit toch echt een pre-productiemodel is. We wachten het af.