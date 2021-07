Lamborghini verbreekt eigen productierecord met Urus

De 15 duizendste Urus is bestemd voor de Britse markt en is gespoten in de matte kleur Grigio Keres Matt. De felgroene details in de voorbumper, op de zijkant en de randen van de wielen springen het meest in het oog. Lamborghini noemt die kleur 'Verde Scandal'. In het interieur van deze specifieke Urus komt die kleur overigens ook terug, maar daarvan deelt de fabrikant geen foto's. De auto waarmee het exclusieve merk zijn mijlpaal viert heeft in ieder geval niet bepaald een alledaagse samenstelling.

Het feit dat Lamborghini in twee jaar tijd 15.000 Urussen op de weg zet, illustreert hoe belangrijk de SUV is voor het merk. Het afgelopen halfjaar verkocht Lamborghini wereldwijd 4.852 auto's, waarvan de Urus goed was voor 2.796 stuks. In Nederland zijn dit jaar tot op heden 17 exemplaren van de Urus verkocht, op een totaal van 26 Lambo's. Het succesnummer is momenteel alleen nog leverbaar met een 650 pk 4.0 V8 biturbo, maar daarin komt binnenkort waarschijnlijk verandering. In 2024 moet het hele aanbod namelijk geëlektrificeerd zijn. Vermoedelijk krijgt de Urus tegen die tijd een mild-hybride aandrijflijn. 'We staan pas aan het begin', meldt Lamborghini enigszins cryptisch onderaan het persbericht.