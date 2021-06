Lamborghini kiest voor de trein

“Automobili Lamborghini announces a further initiative that strengthens its path toward an ever greener and more eco-friendly future", ronkt het persbericht. Juist, want bij ‘groen’ denken wij ook altijd meteen aan het merk dat z’n geld verdient met de verkoop van een supercar met een V10, een supercar met een V12 en een niet onaanzienlijke SUV met een V8.

Hoe dan ook: Lamborghini doelt op het productieproces van laatstgenoemde. Dat zit zo. Het koetswerk van de Lamborghini Urus wordt gebouwd in het Duitse Zwickau, terwjil de auto zelf (ongetwijfeld omwille van het verhaal) in elkaar wordt geschroefd in Lamborghini’s thuishaven Sant’Agata Bolognese. Die afstand van zo’n 900 km wordt vanaf nu niet over de weg, maar per trein afgelegd. Alleen het laatste stukje van de reis, zo’n 21 km, gaat nog per (LNG-)vrachtwagen.

Het resultaat: een besparing van maar liefst 85 procent op de CO2-uitstoot van dit geintje, van 2.234 ton naar 331 ton per week. Overigens neemt de reis per trein, die uiteraard is voorzien van Lamborghini-logo’s, zo’n 48 uur in beslag. Gelukkig is de Urus zelf wél snel, maar voor een transport van deze omvang is die 48 uur volgens Lamborghini lekker vlot.

Het merk vermeldt trouwens niet of ook het vervoer van de V8-motor van de Urus inmiddels per spoor gebeurt. Die motorblokken worden naar verluidt in Hongarije gemaakt en moeten dus ook naar Italië worden vervoerd.