Lamborghini Huracán EVO nu ook als RWD

Lamborghini breidde de Huracán line-up in 2015 uit met een achterwielaangedreven variant, een uitvoering die het met iets minder vermogen dan z'n vierwielaangedreven broeders moest stellen. Waar die toen reguliere Huracán 610 pk uit zijn 5,2-liter grote V10 wist te persen, had de rechtervoet van de bestuurder van de Huracán RWD namelijk 580 pk tot zijn beschikking. De vorig jaar geïntroduceerde Huracán EVO, in feite de gefacelifte Huracán, is er nu ook als RWD. Daar hoort een vermogensupgrade bij.

De vierwielaangedreven Huracán Evo kreeg er ten opzichte van de 'oer-Huracán' namelijk dertig pk bij en kwam daarmee uit op een vermogen van 630 pk. Ook de achterwielaangedreven Huracán wordt geïnjecteerd met dertig extra paardenkrachten en dat betekent dat de tiencilinder nu 630 pk krachtig is. Dat vermogen gaat zoals gezegd volledig naar de achteras.

De Huracán Evo RWD is in staat om in 3,3 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De topsnelheid van de 1.389 kilo wegende achterwielaangedreven Italiaan ligt op indrukwekkende 325 km/h. De Huracán Evo RWD onderscheidt zich op optisch vlak onder meer met zijn aangepaste voorbumper en compleet nieuwe achterbumper, inclusief nieuwe diffuser, van zijn vierwielaangedreven Evo-broer.

De levering van deze nieuwe Huracán Evo-variant start in de lente van dit jaar. De kale vanafprijs ligt in Europa op een ruime € 153.000. Daar komen in Nederland uiteraard nog een stevige hoeveelheid bpm- en btw-euro's bovenop.