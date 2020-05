Dít is de Lamborghini Huracán Evo RWD Spyder

Vorig jaar keerde de Huracán als Huracán Evo terug van de snijtafel in het Italiaanse Sant'Agata Bolognese. Zowel de dichte Huracán als de opengewerkte Spyder wordt als Evo geleverd, maar sinds begin dit jaar wint de dichte Huracán het van de Spyder wat beschikbare uitvoeringen betreft. Van de Huracán Evo bestaat sinds januari dit jaar namelijk een RWD-versie, een achterwielaangedreven variant die nu ook beschikbaar is voor de Spyder!

Eerlijk is eerlijk: het is niet de eerste keer dat Lamborghini een achterwielaangedreven variant van de Huracán presenteert. Al in 2015 maakten we kennis met de Huracán Spyder LP580-2, een aanduiding waarbij de '2' stond voor het aantal aangedreven wielen en waar '580' het vermogen van de open Italiaan aangaf. Waar de reguliere vierwielaangedreven Hurácans aanvankelijk 610 pk uit hun 5,2-liter V10 wisten te persen, had de rechtervoet van de bestuurder van de Huracán RWD namelijk 'slechts' 580 pk tot zijn beschikking.

De vierwielaangedreven Huracán Evo kreeg er ten opzichte van de 'oer-Huracán' namelijk 30 pk bij, wat het vermogen op 630 pk bracht. Ook de achterwielaangedreven Huracán Evo RWD profiteerde begin dit jaar van die 30 extra paardenkrachten en dat betekent dat de tiencilinder nu maar liefst 610 pk loslaat op de achterwielen. Die 610 pk en 560 Nm sterke versie van de 5.2 V10 doet ook in deze Spyder dienst als krachtcentrale.

De Huracán Evo RWD Spyder is in staat om in 3,5 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. De topsnelheid van de 1.510 kilo wegende achterwielaangedreven Italiaan ligt op een indrukwekkende 324 km/h. De Huracán Evo RWD onderscheidt zich op optisch vlak onder meer met zijn aangepaste voorbumper en compleet nieuwe achterbumper, inclusief verse diffuser, van zijn vierwielaangedreven Evo-broer. Een Nederlands prijskaartje is nog niet bekend.