Lamborghini Huracán Sterrato: offroadgeweld met V10

De Lamborghini Huracán is van nature natuurlijk al een auto waarmee je niet bepaald anoniem door het leven gaat. Met de extra heftige Huracáns Tecnica en STO rijd je je al helemaal in de kijker, maar er is nu een versie die de aandacht van zelfs die sportieve topversies naar zich toe weet te trekken. Dit is de Lamborghini Huracán Sterrato, een opgehoogde en met cross-elementen overladen Huracán waarmee je je ook naast het asfalt moet kunnen vermaken.

Onlangs introduceerde Porsche met de 911 Dakar een gelimiteerde en hoog-op-de-poten-versie van de 911 en nu heeft ook Lamborghini een dergelijk model. Net als de 911 Dakar wordt de nieuwe Lamborghini Huracán Sterrato in een relatief kleine oplage gebouwd. Er komen er zelfs nog minder van dan van de 911 Dakar. Waar Porsche 2.500 exemplaren van de 911 Dakar gaat produceren, schroeft Lamborghini slechts 1.499 Huracáns Sterrato in elkaar.

Offroadpret kost snelheid

Er is nog een overeenkomst tussen de Porsche 911 Dakar en de Huracán Sterrato. Net als de 911 Dakar heeft ook de Huracán Sterrato niet de krachtigste motor die in de lage zustermodellen wel beschikbaar is. De Lamborghini Huracán Sterrato heeft namelijk de 610 pk en 560 Nm sterke versie van de 5.2 V10 die ook dienst doet in de achterwielaangedreven Huracáns Evo. Om indrukwekkende prestaties zit je echter niet verlegen. De Huracán Sterrato stampt in 3,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h en snelt in 9,8 tellen naar de 200 km/h. De topsnelheid van de avontuurlijke Huracán is wel aanzienlijk lager dan die van zijn broertjes en zusjes. Hij loopt namelijk geen 310 km/h zoals de STO of zelfs 325 km/h zoals de Huracáns Evo, maar 'slechts' 260 km/h. Achter de 19-inch wielen met eromheen run flat-All Terrain-banden van Bridgestone houden zich koolstofkeramische remschijven schuil. Lamborghini heeft de Strada- en Sport-rijmodi aangepast aan het andere karakter van de Huracán Sterrato en geeft de auto zelfs een heuse Rally-modus.

De Lamborghini Huracán Sterrato is de productieversie van de gelijknamige concept-car die Lamborghini in 2019 presenteerde. Hij is voorzien van fikse zwarte kunststof opzetstukken op de wielkasten die de auto een stuk breder maken dan het origineel. In de bumpers zien we ook extra zwart kunststof en zaken als een extra set ledlampen én dakdragers zijn eveneens van de partij. Lamborghini voegt aluminum beschermplaten toe aan de onderzijde van de Huracán Sterrato en zet hoog boven de achterklep een luchthapper die enigszins vrij van opstuivend stof lucht moet kunnen binnenhalen. De veerwegen van de Sterrato zijn aan de voor- en achterzijde achtereenvolgens 3 en 3,4 centimeter groter dan die van de Huracáns die zich alleen op het asfalt thuisvoelen. Het interieur is volgehangen met speciaal alcantara en als bestuurder heb je niet alleen zicht op een hoogtemeter, maar ook op geografische coördinaten en meters die hellings- en stuurhoeken aangeven.

In februari rollen de eerste exemplaren van de Lamborghini Huracán Sterrato van de band in Sant’Agata Bolognese. Een vanafprijs weten we nog niet.

Afscheid

De Lamborghini Huracán Sterrato, waarvan zijn uitvoeringsnaam in het Italiaans iets betekent als 'onverhard', is de laatste nieuwe auto van Lamborghini die nog een benzinemotor zonder elektrohulp heeft. In 2024 moeten alle Lamborghini's een (mild) hybride aandrijflijn hebben en daarmee luidt de Huracán Sterrato bij het merk dus het eind in van de traditionele verbrandingsmotor die volledig op eigen benzinekracht draait.