Porsche 911 Dakar: traagste 911 sinds 1988

Is een terreinvaardige 911 het volgende heilige huisje dat Porsche omver schopt? De puristen hebben door de decennia heen al heel wat te verduren gekregen. Het verdwijnen van de luchtgekoelde boxermotor, de komst van een SUV, de turbomotor in een 911 Carrera, een vierpitter in de Boxster en sinds een paar jaar zelfs een volledige elektrisch Porsche. En nu dan een 911 met SUV-looks, wat associaties oproept met types als de Rover Streetwise, Ford Focus Active of VW CrossPolo. Je kent ze wel; beetje hoger op de pootjes, zwarte randen rond de wielkasten, een stukje aluminiumkleurig plastic in het onderste deel van de bumpers en het plaatje is compleet. Niet gevreesd, bij Porsche zijn de zaken een stuk voortvarender aangepakt en dat resulteert in een 911 die in het terrein daadwerkelijk zijn mannetje staat, ook al zal niemand dit prijzige collectors item daar ooit voor gaan gebruiken.

Dakar in plaats van Safari

De naam Dakar komt niet helemaal uit de lucht vallen: in 1984 won Porsche met de 953 de bekende rally en in 1986 nog een keer met de 959. In eerste instantie dachten we dat hij Safari zou heten, in 2012 was er al een studiemodel met die naam op basis van de 991 en in 1978 reed Porsche in de Safari Rally in Afrika. Maar hoe graag het enthousiaste team dat de Safari in 2012 ontwikkelde en daadwerkelijk heeft getest dit ook wilde, de raad van bestuur zag zoiets op dat moment niet zitten. De testauto verdween naar het museum, het plan ging in de ijskast. Niet in de diepvriezer gelukkig, zodat er van ontdooien geen sprake was toen er in 2019 weer werd begonnen met een moderne interpretatie van de rallywinnaar uit de jaren 80.

Sympathiek type

In een fotostudio op een verlaten bedrijventerreintje niet ver weg van Weissach (waar het enorme R&D Center van Porsche zit) staan we begin oktober voor het eerst oog in oog met de 911 Dakar en alle scepsis verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vergeet de Turbo S met zijn imponerende spoilers of de nog woester ogende GT3 RS. De Dakar is zó veel sympathieker en zelfs aantrekkelijker dan de onlangs gepresenteerde, nieuwe 911 Sport Classic. Ja, hij heeft de zwarte spatbordverbreders en staat hoger (5 centimeter) op zijn poten. De aluminium accenten aan de voor-, achter- en zijkanten zijn ook daadwerkelijk van aluminium, en de zwarte roosters in de neus zijn van echt metaal. Die kunnen dus tegen een steentje. Dikke, rode, uit aluminium gesmede sleepogen benadrukken het rallykarakter nog eens extra.

Met liftsysteem nog 3 cm hoger

De kleurcombinatie doet ook veel. De basiskleur van de 911 Dakar is wit, tegen meerprijs kun je de onderste helft in de bekende blauwe rallykleur laten spuiten, wat wordt gecompleteerd door de brede goud/rode bies over de taillelijn, het dak en de bagageklep. En dan die moddervette, witte vijfspaaks wielen met daaromheen de Pirelli Scorpion met lekker grof profiel. Op de voorwielen in de maat 245/45/19, achter is dat 295/40/20. Met een liftsysteem is de koets nog eens drie centimeter verder omhoog te pompen, daarmee komt de bodemvrijheid heel dicht in de buurt bij die van een Cayenne. In de hoogste modus is de topsnelheid begrenst op 170 km/h. Nu we het daar toch over hebben: de Dakar is met zijn top van 240 km/h de langzaamste 911 na de 964 Carrera uit 1984, die 256 km/h haalde.

Echte strepentrekker

De vier wielen worden aangedreven door de 3,0-liter boxer met twee turbo’s uit de 911 GTS. Dan hebben we het over 480 pk en 570 Nm, goed voor een 0-100 km/h in 3,5 seconden. Een achttraps PDK zorgt altijd voor de perfecte overbrengingsverhouding en de achterassturing in combinatie met actieve stabilisatoren zorgen onder alle omstandigheden voor totale controle. Er zijn twee nieuwe rijmodi toegevoegd: Rally en Off Road en met de Rally Launch Control kun je heel spectaculair met vier spinnende wielen van start gaan. Dat betekent op asfalt een paar heel vette zwarte strepen! Er is ook nog werk gemaakt van gewichtsbesparing. De bagageklep (van de GT3) en achterspoiler zijn van de deels uit carbon bestaande kunststofsoort CFK, er is geen achterbank, de stoelen en de accu zijn extra licht en het glas is dunner dan gebruikelijk. Tegen meerprijs is een startnummer (tussen 1 en 999) leverbaar en ook een lichtgewicht imperiaal waar je een set verstralers op kunt monteren. Op het dak zit standaard al een 12 Volt-aansluiting.

Voor verzamelaars en speculanten

Zo’n opgehoogde 911 lijkt misschien een beetje moeilijk te plaatsen, maar wij vinden ‘m geweldig. Bovendien verdient Porsche goed geld met al die speciale uitvoeringen van de 911, zoals de nieuwe Sport Classic, de GT2 RS, de GT3 RS en de GT3 Touring. De meeste verdwijnen in een collectie en worden als belegging gekocht. Over kopen gesproken: hij kost €222.000 zonder belastingen, tel daar ongeveer een ton bij op voor de Nederlandse markt. Mocht je al tot een van de 2.500 gelukkigen behoren die op tijd een reservering hebben geplaatst.