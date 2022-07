'Lamborghini Huracán krijgt plug-in hybride aandrijflijn'

De Lamborghini Huracán is inmiddels al in talloze varianten op de markt gekomen. Alle huidige versies van de supercar delen één belangrijk aspect: de atmosferische 5.2 V10 die achter de voorstoelen ligt. Op relatief korte termijn staat de Huracán een grotere verandering te wachten in de vorm van een plug-in hybride hart. Dat zegt de technische topman van het merk tegenover het Britse Auto Express.

Tijd voor een opvolger van de Huracán lijkt Lamborghini het vooralsnog niet te vinden. Eerst is de Aventador aan de beurt. Wel heeft het merk een belangrijke stip op de horizon gezet voor wat betreft de elektrificatie van het aanbod. In 2024 beschikt ieder model namelijk over een vorm van elektrificatie. Dat kunnen mild-hybrides, maar ook plug-in hybrides zijn. Rouven Mohr, Chief Technical Officer bij Lamborghini, zegt dat de Huracán een plug-in hybride aandrijflijn krijgt. Die variant zou volgend jaar al op de markt moeten komen.

Volgens Mohr gaan de prestaties van de Huracán er 'een grote stap' op vooruit met de plug-in hybride aandrijflijn, maar specifieke details wil hij nog niet kwijt. Wel zegt hij dat de motor 'op maat gemaakt is voor Lamborghini' en 'meer dan zes en minder dan 12 cilinders' heeft. Daarmee laat hij nog twee opties open: een V8 of V10. Moederbedrijf Volkswagen Group heeft al een plug-in hybride aandrijflijn met V8. Die combinatie ligt onder meer in de Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid en is goed voor een systeemvermogen van 700 pk. Wel zou die aandrijflijn flink vertimmerd moeten gaan worden omdat de Huracán de motor op een andere plek heeft liggen en een stuk kleiner is. Gezien de uitspraak van Mohr zou een V10 met plug-in hybride ondersteuning ook nog tot de mogelijkheden behoren.

Wat voor krachtbron de Huracán met stekker ook krijgt, het bovenstaande getal van 700 pk is vermoedelijk te min. Dat zou ook niet al te veel vermogenswinst zijn ten opzichte van het huidige topmodel uit het Huracán-gamma: de STO. Kijken we naar aartsrivaal Ferrari, dan vormt de 296 GTB mogelijk een goed ijkpunt. Een vermogen van tussen de 800 en 850 pk zou helemaal geen gekke waarde zijn voor de plug-in hybride Huracán.

De Huracán met elektrokracht vormt voor Lamborghini een mooie tussenstap naar een vervanger voor het model. Die is echter, in tegenstelling tot zijn grote broer, nog niet in camouflagekleding gespot. Aangezien de Gallardo elf jaar meeging en de Huracán in 2014 het levenslicht zag, is het goed denkbaar dat Lamborghini pas in 2025 met een opvolger voor de Huracán komt.