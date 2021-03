Lamborghini Huracán Evo RWD volgens Novitec

Lamborghini stelde vorig jaar de Huracán Evo RWD aan het daglicht voor, de aangescherpte versie van de achterwielaangedreven Huracán RWD. Wie bij Lamborghini aanklopt voor een Huracán Evo RWD, krijgt een supercar met een 610 pk sterke 5.2 V10 achter de voorstoelen. Opvallend genoeg brandt Novitec z'n handen niet aan die tiencilinder, maar het uiterlijk van de Italiaan wordt wél onder handen genomen.

Novitec geeft de Huracán Evo RWD een reeks uit koolstofvezel vervaardigde onderdelen, waaronder een voorklep, sideskirts, extra luchthappers naast de glazen afdekplaat van de V10 en ook de zijspiegelkappen zijn van het lichtgewicht goedje gemaakt. Wie het wenst kan ook een volledig uit koolstofvezel opgetrokken afdekklep boven de krachtcentrale van de Huracán krijgen, al moet je het dan zonder de genoemde extra luchthappers doen. Meer koolstofvezel inzetstukken zien we bij de luchthappers naast de portieren. Achterop monteert Novitec een heftige achtervleugel en onderaan de bilpartij zien we een fikse diffuser met ernaast - jawel - koolstofvezel uitlaateindstukken. Ook onderaan de voorbumper krijgt een uit koolstofvezel opgetrokken lip een plek. Wie het wenst, kan een set sportveren bestellen waarmee de Huracán 3,5 centimeter dichter bij het asfalt komt te liggen. Ook is een complete schroefset van KW te krijgen. Speciaal lichtmetaal? Laat dat maar aan Novitec over. Het levert namelijk met liefde nieuwe door Vossen ontwikkelde sloffen in de maat 20- of 21-inch.

Maar er is meer. Novitec heeft een nieuw uitlaatsysteem beschikbaar dat optioneel met goud is bedekt om de hitte sneller kwijt te kunnen. Daarnaast is het volledige interieur tot in de kleinste hoekjes en nisjes te voorzien van leer en alcantara in elke gewenste kleur. Personaliseren op z'n Novitec's.