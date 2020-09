'Laadpalentekort neemt snel toe'

De beschikbaarheid van publieke laadpalen laat te wensen over, zo blijkt uit onderzoek van Enpuls. In een aanzienlijk deel van Nederland is de kans groot dat je misgrijpt als je een openbare laadpaal wilt gebruiken.

Uit het onderzoek komt naar voren dat in de 5.000 van de 13.208 'buurten' in Nederland publieke laadpalen zijn geplaatst. Het probleem is dat het in die gebieden heel druk is; 70 procent van de Nederlandse bevolking woont er. In de praktijk betekent dat volgens de onderzoekers dat er in 36 procent van die buurten een laadpalentekort is. Per publieke laadpaal zijn er inmiddels (2019) pakweg vier elektrische auto's in Nederland. Dat was in 2017 nog iets meer dan één auto per paal.

De Nationale Agenda Laadinfrastructuur streeft naar een hoeveelheid publieke laadpalen voor 2030, dat moet zorgdragen voor een verdeling van één publieke laadpaal per vijf EV's, maar volgens de onderzoekers komen we dit jaar al bijna op die verhouding uit. In de jaren erna neemt de drukte per laadpaal toe als er niet bijgestuurd wordt. Men stelt dat er nog te veel wordt uitgegaan van het principe 'paal volgt auto', in plaats van andersom.

Het dringende advies is dan ook, niet geheel verrassend, dat het aantal publieke laadpalen moet worden uitgebreid. Enpuls verwacht dat al in 2025 elke Nederlander elektrisch zal willen rijden. Dat lijkt enigszins optimistisch, maar uitbreiding van het laadnetwerk is gezien de toename van het aantal stekkerauto's hoe dan ook geen overbodige luxe. Daarbij beroept men zich ook enigszins op de verantwoordelijkheid van EV-rijders zélf. Volgens de onderzoekers gebeurt het nog te weinig dat eigenaren een publieke laadpaal aanvragen bij aanschaf van een elektrische auto. Daardoor is het voor gemeenten ook niet altijd even helder hoeveel palen er per buurt nodig zijn. Volgens Enpuls kan een 'datagedreven aanpak' ook helpen, waarbij er op basis van gemeten laadpaaldruk in een buurt besloten wordt of er meer palen bij moeten komen.