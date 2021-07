Kwart rijinstructeurs overweegt EV als lesauto

'Code 78' is een code die iemand op zijn rijbewijs krijgt wanneer hij of zij is geslaagd in een lesauto met automaat. Door dit 'automatenrijbewijs' is het voor veel rijinstructeurs nog niet interessant om over te stappen op een EV of hybride. Het betekent immers dat je mensen minder breed kunt opleiden. Ondanks de beperking geeft 25 procent van de rijinstructeurs aan binnen nu en vijf jaar een elektrische lesauto aan te willen schaffen. 11 procent van hen zegt liever te willen gaan voor een hybride lesauto, terwijl 8 procent liever kiest voor een ander alternatief, bijvoorbeeld een lesauto op waterstof of met zonnecellen.

7 procent van de rijinstructeurs uit het onderzoek rijdt vandaag de dag al elektrisch. Dat aantal neemt de komende jaren naar verwachting toe, mede omdat de EV een steeds prominentere plek inneemt in de productmix van autofabrikanten. De helft van de rijinstructeurs zegt desondanks liever vast te willen houden aan de traditionele benzine- of dieselauto. Op de lange termijn lijkt dat onbegonnen werk, omdat veel autofabrikanten nu al stellen dat ze in 2030 geen auto's met verbrandingsmotoren meer in het aanbod hebben.

Volgens Rijschoolpro neemt de bereidheid van rijinstructeurs om over te stappen naar een EV toe wanneer 'code 78' niet meer van toepassing is. In feite verdwijnt daarmee het onderscheid tussen het reguliere rijbewijs en het 'automatenrijbewijs', waardoor rijinstructeurs met een EV niet slechts meer een beperkte groep kunnen opleiden. Het is nog niet bekend of de wetgever iets aan 'Code 78' gaat doen.