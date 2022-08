Koenigsegg CC850: terug naar de roots

Koenigsegg grijpt de Monterey Car Week aan voor het lanceren van het jubileummodel. De CC850 grijpt vooral qua design terug op de CC8S, de eerste auto van Koenigsegg. Met name de koplampen en achterlichten van de CC850 doen aan die eerste hypercar denken, hoewel de koplampen een andere indeling hebben en de achterlichten rechthoekig in plaats van rond van vorm zijn. Qua silhouet lijkt de CC850 op de CC8S, maar hij is wel ongeveer 17 centimeter langer dan zijn grootvader. Net als bij de CC8S het geval is, kan ook het dak van de CC850 in de voorkant van de auto worden opgeborgen.

Verder beschikt de CC850 over dezelfde naar voren scharnierende deuren als de CC8S en latere Koenigseggs. Waar de CC850 qua uiterlijk aardig trouw blijft aan de CC8S, heeft hij onder de kap meer weg van de Jesko. De hypercar wordt namelijk aangedreven door een 5.0-liter V8 met twee turbo's die met normale brandstof 1.185 pk levert. Gooi je E85 in de brandstoftank, dan levert de krachtbron 1.385 pk. Op een wagengewicht van 1.385 kilogram betekent dat dus dat je een pk-gewichtsverhouding hebt van 1 op 1. Dat is natuurlijk bizar veel vermogen, maar ten opzichte van de 1.600 pk sterke Jesko is de CC850 wel wat geknepen.

Dat 'knijpen' heeft echter een reden: de transmissie. De CC850 borduurt voort op de negentraps 'Light Speed Transmission' met negen versnellingen en meerdere koppelingsplaten, maar dan met een twist. Waar de versnellingsbak in de Jesko alleen handmatig bediend kan worden met flippers achter het stuur, kan de versnellingsbak in de CC850 naast een automatische modus ook als volwaardige handbak mét koppelingspedaal gebruikt worden! Koenigsegg simuleert daarbij de werking van een handbak, waarbij je volgens Christian von Koenigsegg ook echt de koppeling bedient met het koppelingspedaal als je hem in de manuele stand zet. Sterker nog, hij zegt dat de CC850 ook echt af zal slaan als je de koppeling niet goed bedient.

In de manuele stand heeft de CC850 zes in plaats van negen versnellingen. Wel kun je met de negen versnellingen van de transmissie kiezen welke overbrengingsverhoudingen je wil hebben. Voor het circuit heb je dus andere overbrengingsverhoudingen dan voor de weg. Heb je geen zin om te schakelen, dan kun je hem ook in een automatische stand zetten en hoef je het koppelingspedaal niet te gebruiken. Volgens Koenigsegg is het de eerste keer dat een fabrikant op deze manier een handbak ontwerpt en is het meteen de snelste productieauto met handbak ter wereld. Hoe snel de CC850 is, vertelt het merk alleen nog niet.

Koenigsegg heeft nog geen prijs aangekondigd voor de CC850. Wel worden er slechts 50 exemplaren van de hypercar gebouwd. Reken er dus maar op dat hij enkele miljoenen euro's gaat kosten.