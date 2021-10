Knotsgekke Porsche 356 met rupsbanden

Inmiddels worden er geregeld elektrische aandrijflijnen in klassiekers gelepeld, iets dat hoewel goed uit te leggen niet bij alle liefhebbers even goed valt. De tot unieke sneeuwscooter omgebouwde Porsche 356 die je op deze foto's ziet, zal waarschijnlijk minder kritiek krijgen. Er hangt namelijk een goed doel aan vast.

Eerst de auto zelf. De auto die je op deze platen ziet, is een Porsche 356A uit 1956, een exemplaar uit het tweede bouwjaar van die serie 356's. Het bewuste exemplaar is van Valkyrie Racing, een club die onderdeel is van de non-profitorganisatie Valkyrie Gives. Valkyrie Gives zamelt geld in om mensen- en in het bijzonder kinderhandel tegen te gaan. Met de klassieke Porsche doet Valkyrie Racing onder de noemer Project 356 World Rally mee aan diverse monstertochten op feitelijk alle continenten. De Porsche heeft dit jaar meegedaan aan Peking-to-Paris en de East African Rally. De 65 jaar oude Porsche wordt nu klaargestoomd voor een avontuur in Antarctica en daar kom je ook met speciale winterbanden met noppen natuurlijk helemaal nergens.

Zodoende wordt de Porsche 356 grondig verbouwd. De gebruikelijke extra set verlichting is van de klassieker geschroefd, daar het in Antartica vrijwel 24 uur per dag licht is. De 356 krijgt rupsbanden achter en de voorwielen worden vervangen door een set ski's. Daarnaast hangt Valkyrie Racing de auto vol met zonnepanelen, een luchtkussenkrik en een extra lier. Iedereen die 356 dollar of meer overmaakt om het goede doel te steunen, krijgt naast een petje ook een foto toegezonden waarop zijn of haar onder de voorklep geschreven naam te zien is.