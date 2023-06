Kleinste EV van Citroën nog vriendelijker

De kleinste elektrische Citroën die je momenteel kunt kopen heet Ami en is een minuscuul elektrische stadsvriendje. Die kleine Ami wordt nóg een stukje vriendelijker. Dit is de Citroën Ami for All, een variant waarmee mensen waarvan één of beide benen niet functioneren de weg op kunnen.

Onlangs gaf Fiat een eerste afbeelding vrij van de Topolino, een minuscule elektrische stadsauto die binnen de Stellantis-familie al twee zustermodellen heeft: de Citroën Ami en de Opel Rocks Electric. De Opel Rocks Electric is in Nederland te koop vanaf €8.499 terwijl het origineel - de Ami - in ons land vooralsnog niet te koop is. Van die Citroën Ami tonen de Fransen een nieuwe variant: de Ami for All. De Citroën Ami for All is juist voor mindervaliden een geschikt stukje elektrisch stadsvervoer. Vooralsnog gaat het om een prototype.

De Citroën Ami for All is door Citroën en PIMAS - een bedrijf dat voertuigen ombouwt voor mensen met een lichamelijke beperking - ontwikkeld en schittert momenteel in Parijs tijdens de Autonomic-beurs. De Ami for All is geschikt voor mensen die rolstoelgebonden zijn. De portieren van de Ami for All kunnen verder open en moet het voor 'rolstoelers' relatief eenvoudig maken om de Ami in te komen. Daarnaast heeft hij handbesturing zodat ook personen die een of beide benen niet kunnen gebruiken kunnen 'gassen' en remmen. Verder is een knop op het stuurwiel toegevoegd zodat het eenvoudiger is het stuurwiel met één hand te gebruiken. De rolstoel zelf moet in ingeklapte toestand niet alleen in de Ami for All meekunnen, je kunt hem ook aan de auto bevestigen.

De Ami for All is niet de eerste nogal afwijkende versie van een van de kleine stadsrakkers van Stellantis. Zo is de Rocks Electric als kleine elektrische besteller verschenen: de Rocks Electric Kargo.