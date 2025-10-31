Ga naar de inhoud
Elektrische Citroën Ami Dark Side is sinistere stadsrakker

Citroën Ami Dark Side
Lars Krijgsman

De normaal gesproken zo aaibare Citroën Ami is in een duister jasje gestoken. Dit is de Citroën Ami Dark Side.

De kleine Citroën Ami is een echte allemansvriend. Vanaf een leeftijd van 16 jaar mag je er  - mits je een AM-rijbewijs op zak hebt - al mee rijden. Het stads-EV'tje heeft dan ook een topsnelheid van 45 km/h. Citroën lijkt slim in te spelen op de Halloween-hype. Het hijst de Ami in een donker jasje en noemt hem Ami Dark Side.

De Citroën Ami Dark Side is in een matzwart Black Night geheten lakje uitgevoerd en is rondom voorzien van witte accenten. We zien ze terug op de wielen, op de portieren, bij het achterste zijruitje en ook de Citroën-logo's zijn in het wit uitgevoerd. Ook voegt Citroën een witte accentlijn toe aan de voorzijde, wat de Ami visueel een maskertje oplevert, al spreekt Citroën zelf van 'een glimlach'.  Ook het dashboard is bedeeld met wit stickerwerk in de vorm van een bonte verzameling blokjes. Bovenaan de achterzijde zit zelfs een achterspoiler. Alles voor de neerwaartse druk. Of voor de show, natuurlijk.

De Citroën Ami Dark Side kost €8.890.

